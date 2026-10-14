Flávio x Lula na Band: formato, regras e horário do debate

Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro confirmaram presença no primeiro debate do segundo turno das eleições de 2026. O confronto ocorre no próximo domingo (18/10), a partir das 20h, na sede da emissora, em São Paulo. O encontro marca o primeiro embate entre os dois candidatos desde o início da corrida eleitoral.

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As confirmações aconteceram no início da semana. O atual presidente anunciou a participação nessa terça-feira (13/10), enquanto o representante do PL oficializou a ida na manhã desta quarta-feira (14/10).

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Regras e dinâmica do encontro

O diretor nacional de jornalismo da emissora, Rodolfo Schneider, antecipou detalhes do modelo durante entrevista ao "BandNews TV". O executivo informou que o programa terá cerca de duas horas de duração, com término às 22h, focado na apresentação de projetos de governo aos eleitores.

O formato tradicional adotado pelo canal garante tempo livre para os candidatos administrarem suas falas enquanto caminham pelo estúdio. O confronto direto terá dois blocos exclusivos, apontados pela direção como o ponto alto da transmissão para o embate de propostas.

A dinâmica inclui ainda abertura com perguntas programáticas, espaço para perguntas de jornalistas e considerações finais. A concessão de direitos de resposta dependerá da evolução do debate. As regras definitivas serão assinadas em conjunto com as coordenações das campanhas e enviadas ao TSE.

Opções para acompanhar a transmissão

O público terá acesso gratuito ao evento em múltiplos canais, com início das transmissões em horários específicos para cada plataforma:

televisão aberta: exibição pela "Band TV", com pré-debate a partir das 19h30;

televisão por assinatura: transmissão pelo canal "BandNews TV", com programação especial a partir das 18h;

rádio: cobertura ao vivo pelas emissoras "BandNews FM" e "Bandeirantes";

plataformas digitais: sinal aberto a partir das 19h no portal Band.com.br, no canal "Band Jornalismo" no YouTube e no aplicativo "Bandplay", acessível em celulares e tablets nos sistemas Android e iOS. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O debate conta também com retransmissão por um pool de veículos composto por "TV Gazeta", "TV Cultura", "Jovem Pan" e o jornal "O Estado de S. Paulo". A cobertura trará ainda análises em tempo real diretamente da Sala Digital, operada em parceria com o Google.