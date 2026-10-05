Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

Debate presidencial: confira data e hora do 1º encontro no 2º turno

Candidatos se encontram pela primeira vez na reta final da campanha: veja os canais e horários para não perder nenhum detalhe do confronto

Publicidade
Carregando...
FS
Flor Sette Camara*
FS
Flor Sette Camara*
Repórter
05/10/2026 16:08 - atualizado em 05/10/2026 16:17

compartilhe

×
Debate presidencial: confira data e hora do 1º encontro no 2º turno
Lula da Silva antes do debate presidencial que marca o confronto do segundo turno crédito: Divulgação / Platobr

O senador Flávio Bolsonaro e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva têm o primeiro encontro marcado na reta final da eleição presidencial. Após não se encontrarem em debates no primeiro turno, os dois devem participar de um confronto no próximo domingo (11/10).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O evento será realizado às 20h pela Band, em uma parceria com a TV Gazeta, a TV Cultura, a Jovem Pan e o jornal "O Estado de S. Paulo". A transmissão também estará disponível nos canais de rádio, televisão e plataformas digitais do Grupo Bandeirantes.

Leia Mais

O debate inaugura a sequência de confrontos entre os candidatos na segunda etapa da disputa pela Presidência. Com apenas duas candidaturas na corrida, Lula e Flávio terão que apresentar propostas e defender suas posições diretamente ao eleitorado.

Leia Mais

A data foi definida após reuniões entre a direção de jornalismo da Band e representantes das campanhas. O grupo de veículos de comunicação já havia realizado debates ao longo do primeiro turno.

Outras emissoras também preparam debates para o segundo turno, em uma nova rodada de confrontos que deve marcar as últimas semanas da campanha presidencial.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie. 

Tópicos relacionados:

eleicoes eleicoes-2026 presidente segundo-turno

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay