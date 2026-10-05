Debate presidencial: confira data e hora do 1º encontro no 2º turno

O senador Flávio Bolsonaro e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva têm o primeiro encontro marcado na reta final da eleição presidencial. Após não se encontrarem em debates no primeiro turno, os dois devem participar de um confronto no próximo domingo (11/10).

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O evento será realizado às 20h pela Band, em uma parceria com a TV Gazeta, a TV Cultura, a Jovem Pan e o jornal "O Estado de S. Paulo". A transmissão também estará disponível nos canais de rádio, televisão e plataformas digitais do Grupo Bandeirantes.

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O debate inaugura a sequência de confrontos entre os candidatos na segunda etapa da disputa pela Presidência. Com apenas duas candidaturas na corrida, Lula e Flávio terão que apresentar propostas e defender suas posições diretamente ao eleitorado.

A data foi definida após reuniões entre a direção de jornalismo da Band e representantes das campanhas. O grupo de veículos de comunicação já havia realizado debates ao longo do primeiro turno.

Outras emissoras também preparam debates para o segundo turno, em uma nova rodada de confrontos que deve marcar as últimas semanas da campanha presidencial.

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.