Debate presidencial: confira data e hora do 1º encontro no 2º turno
Candidatos se encontram pela primeira vez na reta final da campanha: veja os canais e horários para não perder nenhum detalhe do confronto
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O senador Flávio Bolsonaro e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva têm o primeiro encontro marcado na reta final da eleição presidencial. Após não se encontrarem em debates no primeiro turno, os dois devem participar de um confronto no próximo domingo (11/10).
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O evento será realizado às 20h pela Band, em uma parceria com a TV Gazeta, a TV Cultura, a Jovem Pan e o jornal "O Estado de S. Paulo". A transmissão também estará disponível nos canais de rádio, televisão e plataformas digitais do Grupo Bandeirantes.
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O debate inaugura a sequência de confrontos entre os candidatos na segunda etapa da disputa pela Presidência. Com apenas duas candidaturas na corrida, Lula e Flávio terão que apresentar propostas e defender suas posições diretamente ao eleitorado.
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A data foi definida após reuniões entre a direção de jornalismo da Band e representantes das campanhas. O grupo de veículos de comunicação já havia realizado debates ao longo do primeiro turno.
Outras emissoras também preparam debates para o segundo turno, em uma nova rodada de confrontos que deve marcar as últimas semanas da campanha presidencial.
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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.