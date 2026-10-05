Prestação de contas eleitoral: veja como consultar gastos de campanha
TSE disponibiliza plataforma pública para qualquer eleitor checar receitas, doações e despesas declaradas por candidatos durante a campanha eleitoral
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A análise da prestação de contas é uma ferramenta essencial para entender o financiamento de campanhas, desde políticos tradicionais até novos nomes que surgem de fenômenos da internet, despertando a curiosidade do eleitorado.
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A consulta dos gastos de campanha é feita pelo portal DivulgaCandContas, mantido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Na plataforma, o eleitor pode buscar pelo nome do candidato, partido ou localidade para acessar o detalhamento completo das receitas e despesas declaradas durante o período eleitoral.
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O processo para verificar as informações é simples e direto. Siga os passos abaixo:
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Acesse o site oficial do DivulgaCandContas do TSE.
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Selecione a eleição desejada (o sistema exibe as eleições mais recentes em destaque).
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Escolha a abrangência da busca (Brasil, região ou estado).
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Utilize a barra de pesquisa para digitar o nome do candidato, partido ou número.
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Clique no perfil desejado para visualizar a seção de "Prestação de Contas", onde todos os dados financeiros são exibidos.
O que é o DivulgaCandContas?
O DivulgaCandContas é o sistema oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) responsável por centralizar e tornar públicas as informações financeiras de todos os candidatos e partidos políticos do Brasil. A plataforma foi criada para garantir a transparência do financiamento de campanhas, permitindo que a sociedade acompanhe o fluxo de recursos.
Quais informações estão disponíveis na plataforma?
No portal, os eleitores encontram um panorama financeiro detalhado de cada candidatura. Os dados são organizados de forma clara para facilitar a fiscalização e a compreensão. As principais informações disponíveis incluem:
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Origem das receitas: detalhamento de todas as fontes de arrecadação, incluindo doações de pessoas físicas, recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral.
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Lista de doadores: identificação dos doadores, com nome e CPF ou CNPJ, e os valores doados por cada um.
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Detalhamento das despesas: discriminação de todos os gastos realizados, como produção de material gráfico, impulsionamento de conteúdo nas redes, custos com eventos, aluguel de veículos e pagamento de pessoal.
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Relatórios financeiros: acesso aos relatórios parciais e finais entregues pelos candidatos à Justiça Eleitoral.
Os dados são atualizados periodicamente à medida que candidatos e partidos registram novas receitas e despesas no sistema.
Quem pode acessar os dados da prestação de contas?
O acesso à plataforma DivulgaCandContas é público e irrestrito. Qualquer cidadão pode consultar as informações sem a necessidade de cadastro ou identificação. A medida reforça o princípio da publicidade dos atos no processo eleitoral.
Por que a prestação de contas é importante?
A fiscalização da prestação de contas é um direito e um dever do eleitor. Ela permite verificar se os candidatos estão cumprindo a legislação eleitoral, identificar possíveis conflitos de interesse e analisar a influência do poder econômico nas eleições. Acompanhar esses dados ajuda a fortalecer a integridade do processo democrático e a cobrar mais responsabilidade dos representantes eleitos.
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Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie