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Prestação de contas eleitoral: veja como consultar gastos de campanha

TSE disponibiliza plataforma pública para qualquer eleitor checar receitas, doações e despesas declaradas por candidatos durante a campanha eleitoral

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Maria Reis*
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Maria Reis*
Repórter
05/10/2026 14:22 - atualizado em 05/10/2026 14:22

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Prestação de contas eleitoral: veja como consultar gastos de campanha
A Justiça Eleitoral é pilar para a transparência na prestação de contas das campanhas, um tema essencial para a democracia crédito: Luiz Silveira/STF

A análise da prestação de contas é uma ferramenta essencial para entender o financiamento de campanhas, desde políticos tradicionais até novos nomes que surgem de fenômenos da internet, despertando a curiosidade do eleitorado.

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A consulta dos gastos de campanha é feita pelo portal DivulgaCandContas, mantido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Na plataforma, o eleitor pode buscar pelo nome do candidato, partido ou localidade para acessar o detalhamento completo das receitas e despesas declaradas durante o período eleitoral.

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O processo para verificar as informações é simples e direto. Siga os passos abaixo:

  1. Acesse o site oficial do DivulgaCandContas do TSE.

  2. Selecione a eleição desejada (o sistema exibe as eleições mais recentes em destaque).

  3. Escolha a abrangência da busca (Brasil, região ou estado).

  4. Utilize a barra de pesquisa para digitar o nome do candidato, partido ou número.

  5. Clique no perfil desejado para visualizar a seção de "Prestação de Contas", onde todos os dados financeiros são exibidos.

O que é o DivulgaCandContas?

O DivulgaCandContas é o sistema oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) responsável por centralizar e tornar públicas as informações financeiras de todos os candidatos e partidos políticos do Brasil. A plataforma foi criada para garantir a transparência do financiamento de campanhas, permitindo que a sociedade acompanhe o fluxo de recursos.

Quais informações estão disponíveis na plataforma?

No portal, os eleitores encontram um panorama financeiro detalhado de cada candidatura. Os dados são organizados de forma clara para facilitar a fiscalização e a compreensão. As principais informações disponíveis incluem:

  • Origem das receitas: detalhamento de todas as fontes de arrecadação, incluindo doações de pessoas físicas, recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral.

  • Lista de doadores: identificação dos doadores, com nome e CPF ou CNPJ, e os valores doados por cada um.

  • Detalhamento das despesas: discriminação de todos os gastos realizados, como produção de material gráfico, impulsionamento de conteúdo nas redes, custos com eventos, aluguel de veículos e pagamento de pessoal.

  • Relatórios financeiros: acesso aos relatórios parciais e finais entregues pelos candidatos à Justiça Eleitoral.

Os dados são atualizados periodicamente à medida que candidatos e partidos registram novas receitas e despesas no sistema.

Quem pode acessar os dados da prestação de contas?

O acesso à plataforma DivulgaCandContas é público e irrestrito. Qualquer cidadão pode consultar as informações sem a necessidade de cadastro ou identificação. A medida reforça o princípio da publicidade dos atos no processo eleitoral.

Por que a prestação de contas é importante?

A fiscalização da prestação de contas é um direito e um dever do eleitor. Ela permite verificar se os candidatos estão cumprindo a legislação eleitoral, identificar possíveis conflitos de interesse e analisar a influência do poder econômico nas eleições. Acompanhar esses dados ajuda a fortalecer a integridade do processo democrático e a cobrar mais responsabilidade dos representantes eleitos.

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  • Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie

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