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Como consultar as dívidas do seu estado e entender o orçamento público

Quer saber como seu governador está gastando o dinheiro? Aprenda a usar os portais de transparência e a interpretar os dados sobre as finanças do seu estado

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
27/04/2026 13:54 - atualizado em 27/04/2026 14:04

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Mulher sentada em escrivaninha de madeira usa laptop e segura xícara de café.
Cidadãos podem usar a internet para fiscalizar as contas públicas e o endividamento de seus estados, acessando portais da transparência crédito: Estado de Minas/ Imagem gerada por IA

A recente discussão sobre o endividamento dos estados brasileiros acendeu um alerta sobre a saúde financeira dessas unidades da federação. O debate, no entanto, vai além da política e levanta uma questão prática: como um cidadão comum pode fiscalizar as contas do seu próprio estado e entender para onde o dinheiro dos impostos está indo?

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A boa notícia é que essa informação é pública e acessível a todos. O principal caminho para acompanhar as finanças são os Portais da Transparência, mantidos pelos governos estaduais. Obrigatórios por lei, esses sites reúnem dados detalhados sobre arrecadação, gastos e, claro, o nível de endividamento. Embora o visual de cada portal mude, a lógica para encontrar os dados costuma ser parecida.

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Como consultar os dados do seu estado

O primeiro passo é buscar no Google por "portal da transparência [nome do seu estado]". Uma vez no site, procure por seções com nomes como “Contas Públicas”, “Finanças”, “Orçamento” ou “Despesas”. A informação sobre a dívida geralmente está em documentos técnicos, como o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) ou o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), publicados periodicamente.

Esses documentos trazem os números consolidados, mas é preciso saber o que eles significam. Para uma análise básica, foque em alguns indicadores-chave que ajudam a entender o cenário geral das contas públicas.

O que os números realmente significam

Ao navegar pelos relatórios, você encontrará termos que parecem complexos, mas que podem ser simplificados para uma melhor compreensão. Entender esses conceitos é fundamental para interpretar a situação financeira do governo.

  • Receitas: indicam de onde vem o dinheiro que o governo usa para funcionar. A maior parte vem de impostos, como o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

  • Despesas: mostram para onde vai o dinheiro. Os maiores gastos costumam ser com pessoal (salários de servidores), saúde, educação e segurança pública.

  • Dívida Consolidada Líquida: este é o indicador mais importante para medir o endividamento. Ele representa o valor total que o estado deve a bancos, fornecedores e à União, já descontando o que possui em caixa para quitar parte desses débitos.

  • Resultado Primário: revela se o governo gastou mais do que arrecadou, sem contar o pagamento dos juros da dívida. Um resultado positivo (superávit) significa que sobrou dinheiro para pagar juros e abater a dívida. Se for negativo (déficit), o endividamento tende a aumentar.

Outra fonte valiosa para consulta é o portal Siconfi (Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro), mantido pelo Tesouro Nacional. Ele centraliza e padroniza as informações de todos os estados e municípios, permitindo comparações e análises mais amplas. A plataforma também publica o Boletim de Finanças dos Entes Subnacionais, um relatório detalhado sobre a saúde fiscal de cada unidade da federação.

Fiscalizar as contas públicas é um direito e um dever de todo cidadão. Agora que você conhece as ferramentas, acesse o portal de transparência do seu estado e comece a acompanhar de perto como o dinheiro dos seus impostos está sendo utilizado.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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