Cidadania ativa: saiba como acompanhar de perto o trabalho do seu senador

Acompanhar de perto o trabalho de um senador tornou-se uma tarefa mais acessível com as ferramentas digitais disponíveis hoje. Em um período de debates cruciais no Congresso Nacional, qualquer cidadão pode fiscalizar votos, projetos e até mesmo os gastos do parlamentar que elegeu. Tudo isso de forma gratuita, usando apenas os canais oficiais do Senado.

A fiscalização permite ao eleitor avaliar se a atuação do parlamentar está alinhada com seus interesses e com as promessas de campanha. Com as informações em mãos, é possível cobrar posicionamentos, entender as prioridades e participar de forma mais ativa da vida política do país, fortalecendo a democracia.

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Como fiscalizar a atuação dos senadores

O principal canal para essa fiscalização é o portal do Senado Federal. A plataforma reúne informações sobre a atuação de cada um dos 81 senadores — três por cada estado e pelo Distrito Federal. Em um ano eleitoral como 2026, quando dois terços das cadeiras serão renovadas, esse acompanhamento se torna ainda mais estratégico.

Dentro do site, o ponto de partida é a seção de atividade legislativa. Nessa área, o usuário pode pesquisar pelo nome do senador de seu estado e encontrar uma página individual com todas as informações centralizadas. Os principais recursos disponíveis para monitoramento são:

Projetos e matérias: é possível acessar a lista completa de proposições legislativas apresentadas. Isso inclui projetos de lei, propostas de emenda à Constituição (PECs) e outros tipos de matérias. O sistema mostra o status de cada proposta, indicando se ela foi aprovada, arquivada ou se ainda está em tramitação.

Votações nominais: o registro de votações é outra ferramenta poderosa. A plataforma detalha como o parlamentar votou em cada deliberação no plenário. É possível filtrar as votações por tema ou período, facilitando a análise do posicionamento do senador em pautas específicas.

Discursos e pronunciamentos: todos os discursos feitos em plenário e nas comissões ficam registrados e disponíveis para consulta. Os textos podem ser lidos na íntegra ou, em alguns casos, assistidos em vídeo. Essa é uma forma direta de entender os argumentos e as pautas defendidas pelo parlamentar.

Uso da cota parlamentar: a transparência também se estende aos gastos. O portal detalha o uso da cota para o exercício da atividade parlamentar, que cobre despesas com passagens aéreas, aluguéis de escritórios de apoio e outros custos relacionados ao mandato. Os dados são atualizados periodicamente.

Outros canais de informação: além do portal, a TV Senado e a Agência Senado de notícias são fontes confiáveis para acompanhar as sessões e as notícias do Congresso Nacional. Muitos parlamentares também utilizam suas redes sociais para prestar contas e divulgar suas atividades. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.