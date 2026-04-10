Como fiscalizar seu deputado sem sair de casa: guia de apps e sites

Com debates importantes em andamento no Congresso Nacional, muitos eleitores buscam formas de acompanhar de perto a atuação de seus representantes. A boa notícia é que a tecnologia tornou a fiscalização parlamentar uma tarefa acessível, que pode ser feita diretamente do celular ou do computador, sem a necessidade de intermediários.

Diversas plataformas digitais, tanto oficiais quanto da sociedade civil, reúnem dados públicos e os apresentam de maneira organizada. Com elas, é possível verificar como um deputado votou em um projeto de lei específico, conferir sua frequência nas sessões e até analisar seus gastos com a cota parlamentar. Esse acompanhamento é fundamental para uma participação cidadã mais ativa.

Leia Mais

Saber como seu representante se posiciona em pautas que afetam diretamente sua vida, como a regulamentação do trabalho por aplicativos ou a reforma tributária, permite uma cobrança mais qualificada e informada. As ferramentas disponíveis ajudam a transformar o volume de informações do Legislativo em conhecimento prático.

Ferramentas para acompanhar de perto

Para quem deseja começar a fiscalizar, o primeiro passo é conhecer os canais que centralizam essas informações. A maioria é gratuita e de fácil navegação, pensada para o cidadão comum. Abaixo, listamos algumas das principais opções disponíveis atualmente.

Portal da Câmara dos Deputados: a fonte oficial é o ponto de partida mais seguro. No site, é possível encontrar a biografia completa dos parlamentares, os projetos de lei que apresentaram, a participação em comissões e o registro de como votaram em cada proposta analisada no plenário.

Câmara ao Vivo e apps oficiais: Para quem prefere acompanhar em vídeo, o portal da Câmara transmite as sessões plenárias e as reuniões das comissões em tempo real. A casa também oferece aplicativos para celular que dão acesso rápido às pautas, perfis dos deputados e o andamento dos projetos.

Operação Serenata de Amor: este projeto independente utiliza inteligência artificial para analisar os gastos da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP). A plataforma identifica despesas suspeitas, como gastos em dias e horários incomuns, e as torna públicas para que qualquer cidadão possa investigar.

Fiquem Sabendo: especializada na Lei de Acesso à Informação (LAI), é uma agência de dados que obtém e divulga informações que não estão facilmente disponíveis. Por meio dela, é possível acessar planilhas detalhadas sobre salários, verbas e outros dados de interesse público.

O que fazer com as informações?

Acompanhar os dados é o primeiro passo. Com as informações em mãos, o cidadão pode cobrar posicionamentos e ações de forma direta. É possível entrar em contato com o gabinete do parlamentar por e-mail ou telefone, questionando sobre um voto ou a ausência em uma sessão importante.

As redes sociais também são um canal poderoso para essa interação. Marcar o perfil do deputado em uma publicação, apresentando um dado concreto sobre sua atuação, pode gerar um debate público e pressionar por respostas. Compartilhar as descobertas com amigos e em grupos da sua comunidade também amplia o alcance da fiscalização, fortalecendo o controle social sobre o poder Legislativo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.