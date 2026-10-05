'É de direita e da esquerda popular': Janones aponta Cleitinho como solução

O deputado André Janones (REDE) se posicionou após a vitória de Cleitinho (Republicanos) ao governo de Minas Gerais. Para Janones, o governador eleito pode ser o nome capaz de romper a polarização que afeta o país.

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Segundo o deputado, Cleitinho representa uma esquerda popular, focada em salário, emprego e comida na mesa. Ele a diferencia de uma "esquerda caviar nojenta, elitista e arrogante", que estaria distante das preocupações diárias da população.

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Ao mesmo tempo, Janones aponta que Cleitinho também se alinha com a direita. Ele menciona pautas como a defesa da vida, a posição contrária ao aborto, a crença em menos impostos para trabalhadores e empreendedores, além do respeito à família e à fé.

Ele não é de direita ou de esquerda, ele é povo

Janones argumenta que a divisão entre direita e esquerda é uma briga de políticos, militantes e jornalistas. Para ele, o povo busca soluções práticas, como comida na mesa e salário digno, podendo apoiar pautas de ambos os lados do espectro político.

Na visão do deputado, Cleitinho foi subestimado não por suas posições, mas por sua origem. Janones afirma que a elite política confunde a simplicidade e o jeito popular do governador eleito com incapacidade e despreparo.

Janones, que se declara amigo de Cleitinho, acredita que ele pode ser o nome que o país espera para superar a divisão. "Sei que muitos vão debochar, mas só peço que salvem esse post e aguardem! Quem viver, verá!", declarou.

Ele ainda criticou o foco em debates como "terras raras" e "agenda woke", sugerindo que, se a discussão voltasse para os problemas do povo, como faz Cleitinho, "talvez o cenário ontem teria sido outro".

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.