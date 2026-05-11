Cleitinho é o nome para "furar a bolha", defende vereador do PL em BH

O vereador de Belo Horizonte, Vile Santos (PL), aliado do deputado estadual Bruno Engler (PL), defendeu o apoio do partido ao senador Cleitinho (Republicanos) na disputa pelo governo de Minas Gerais.

Na avaliação do parlamentar, Cleitinho é um nome capaz de dialogar não apenas com o eleitorado de direita, mas também com setores de centro e até com apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo ele, essa característica seria estratégica para fortalecer a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República em Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do país.

De acordo com Vile, a campanha de Flávio Bolsonaro reconhece a necessidade de “furar a bolha” e conquistar parte dos cerca de 2 milhões de votos obtidos por Lula no estado em 2022, quando derrotou o ex-presidente Jair Bolsonaro no segundo turno.

“Cleitinho é o melhor nome em Minas para furar essa bolha, pois tem votos na direita, no centro e até entre pessoas que votam em Lula. Ele é, taticamente, o melhor pré-candidato para ajudar Flávio Bolsonaro em regiões onde o PT costuma ter maioria”, afirmou.





O vereador avalia que o apoio do PL ao senador pode ampliar a presença da direita em Minas e garantir um palanque competitivo para a disputa presidencial. “Um palanque forte aqui ajuda diretamente na eleição do Flávio Bolsonaro e no crescimento do nosso grupo no estado”, disse, em vídeo divulgado nesta segunda-feira (11/05) nas redes sociais, na véspera da reunião, em Brasília, do comando nacional do PL com dirigentes mineiros do partido para debater o destino da legenda na disputa pelo governo de Minas.

Parte da legenda, liderada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL), defende o apoio do partido à candidatura de Mateus Simões (PSD), que assumiu o governo do estado com a renúncia de Romeu Zema (Novo), que deixou o cargo para disputar a Presidência da República.

Vile também relembrou o cenário das eleições de 2022 e avaliou que a falta de um palanque estruturado prejudicou a campanha de Jair Bolsonaro em Minas. Segundo ele, a direita acabou migrando seus votos para Zema, que se reelegeu no primeiro turno, o que enfraqueceu a candidatura de Jair Bolsonaro.

“A gente defendeu um nome pelo PL, mas a direita acabou votando no Zema. Isso deixou o palanque do presidente Bolsonaro manco em Minas”, afirmou, ao mencionar a candidatura do senador Carlos Viana, hoje no PSD.

Ele acrescentou que o apoio de Zema a Bolsonaro veio apenas no segundo turno e não foi suficiente para reverter a vitória de Lula no estado.

Ao citar pesquisas recentes, Vile destacou o desempenho de Cleitinho, que aparece na liderança das intenções de voto. “Ele lidera com cerca de 30% e pode chegar a 35% ou 37% mesmo sem apoio consolidado. Com a união da direita, é possível até vencer no primeiro turno”, afirmou.

Para o vereador, um dos principais trunfos do senador é a capacidade de dialogar com diferentes públicos. “A campanha do Flávio precisa conquistar votos que hoje não estão com a gente, e o Cleitinho é o melhor nome para isso em Minas”, disse.

Vile reconheceu ainda resistências dentro de setores da direita e do empresariado, especialmente por posições do senador como a defesa do fim da escala 6x1, divergente da bancada do PL no Congresso. Ainda assim, ele considera que essas diferenças podem ser superadas. “Isso se resolve com diálogo e com a escolha de um vice que dê sustentação ao governo”, afirmou.

O vereador também relembrou a aproximação de Cleitinho com Jair Bolsonaro. “Eu e o Bruno Engler levamos o Cleitinho ao Palácio da Alvorada quando o presidente buscava um nome competitivo e honesto. Dali nasceu a candidatura vitoriosa de 2022”, disse, em referência à eleição do senador.

Sobre a capacidade administrativa do pré-candidato, Vile citou como exemplo o prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo (Republicanos), irmão de Cleitinho. “Muita gente questiona se ele saberia governar, mas o exemplo do irmão mostra que isso é possível. Um bom político se adapta e entrega resultado”, afirmou.

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Para o vereador, o cenário político aponta um caminho definido. “Cleitinho para o governo de Minas e Flávio Bolsonaro no projeto nacional. Minas é decisiva, e ele é o único que consegue dialogar com quem ainda não está conosco”, concluiu.