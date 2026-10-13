A expectativa (e os preparativos) nos comitês do PL e do PT para os debates na TV

O cancelamento do debate da Record, que estava previsto para o último domingo, 11, voltou a levantar dúvidas sobre o real interesse Flávio Bolsonaro e de Lula em participar dos confrontos televisivos. No primeiro turno, nem um nem outro aceitou ir a debates. Agora, ainda que as interrogações persistam, as campanhas de ambos garantem que eles irão à Band e à TV Globo nos dias 18 e 23 de outubro, respectivamente.

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Do ponto de vista estratégico, após o resultado das urnas no último dia 4 e diante dos resultados das mais recentes pesquisas de intenção de votos, os dois tratam do assunto sob óticas diferentes: para Lula, os debates podem ajudar a reverter a vantagem do rival, numa espécie de “mata-mata”, e para Flávio a palavra de ordem é cautela para não se expor a riscos.

O novo coordenador da campanha petista, Camilo Santana, afirmou que Lula participará dos debates da Band e da TV Globo. Auxiliares apostam que, no cara a cara, a larga experiência do presidente-candidato em situações do tipo pode ajudá-lo a criar embaraços para Flávio. Eles garantem que o petista está “bastante animado” com a ideia. Lula deve explorar, por exemplo, a ideia de que o candidato do PL, se eleito, poderia promover cortes em programas sociais. “Sem dúvida, é um momento decisivo em uma eleição com alto percentual de abstenções”, diz a líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT-PE).

Do lado de Flávio, a participação nos debates divide opiniões. Com a vantagem obtida no primeiro turno, uma ala da campanha passou a defender que ele evite confrontos públicos capazes de elevar sua rejeição. A estratégia, nesse caso, seria não ir aos debates e concentrar a agenda em sabatinas. Essa avaliação, contudo, parece não ter encontrado tração no núcleo duro do comitê do PL, que sustenta que “Flávio estará no [debate] em que o Lula estiver”.

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Esses integrantes da campanha ressaltam que a participação do candidato estará condicionada ao respeito às regras estabelecidas pelas emissoras e à garantia de que elas serão consideradas pelo TSE. Flávio tem feito simulações e sessões de media training já pensando nos confrontos. Ele pretende reforçar o discurso de que o Brasil quer mudança — e que isso foi determinante para sua vantagem no primeiro turno.