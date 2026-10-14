Debate da Band: aliados de Flávio falam em ‘pegadinha’ e petistas ironizam
Após anunciar que não iria ao programa, candidato do PL confirma presença. Deputados do PT zombam de mudança de posição
compartilhe
Flávio Bolsonaro diz agora que vai ao debate da Band marcado para o próximo domingo, 18.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Aliados do candidato do PL disseram à coluna que o anúncio de que não iria foi “uma pegadinha” para, segundo eles, forçar Lula a confirmar presença.
“Desde o início, o Flávio iria”, afirmou um interlocutor do senador.
Deputados do PT, por sua vez, aproveitaram para ironizar a nova decisão do adversário.
“Esse aí muda de ideia fácil. Ele já é até favorável ao fim da escala 6×1″, provocou o deputado Bohn Gass, reeleito pelo Rio Grande do Sul.
Na campanha de Lula, ninguém acredita nessa história de “pegadinha”. A avaliação é que o filho 01 do ex-presidente recuou porque sabe que perderia eleitoralmente se não comparecesse. A Band havia anunciado que manteria o programa apenas com Lula e o púlpito de Flávio vazio.
“A virada neste segundo turno está anunciada e eles já sabem”, disse o deputado Rogério Correia, reeleito por Minas Gerais.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Ambas as campanhas dizem que, na atual conjuntura, os dois estarão no debate da Globo, no dia 23, sexta-feira anterior ao domingo da votação.