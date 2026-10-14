Assine
overlay
Início PlatôBr

Debate da Band: aliados de Flávio falam em ‘pegadinha’ e petistas ironizam

Após anunciar que não iria ao programa, candidato do PL confirma presença. Deputados do PT zombam de mudança de posição

Publicidade
Carregando...
Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
14/10/2026 10:12

compartilhe

×
Debate da Band: aliados de Flávio falam em ‘pegadinha’ e petistas ironizam
Debate da Band: aliados de Flávio falam em ‘pegadinha’ e petistas ironizam crédito: Foto: Vittor Sales/Ricardo Stuckert

Flávio Bolsonaro diz agora que vai ao debate da Band marcado para o próximo domingo, 18.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Aliados do candidato do PL disseram à coluna que o anúncio de que não iria foi “uma pegadinha” para, segundo eles, forçar Lula a confirmar presença.

“Desde o início, o Flávio iria”, afirmou um interlocutor do senador.

Deputados do PT, por sua vez, aproveitaram para ironizar a nova decisão do adversário.

“Esse aí muda de ideia fácil. Ele já é até favorável ao fim da escala 6×1″, provocou o deputado Bohn Gass, reeleito pelo Rio Grande do Sul.

Na campanha de Lula, ninguém acredita nessa história de “pegadinha”. A avaliação é que o filho 01 do ex-presidente recuou porque sabe que perderia eleitoralmente se não comparecesse. A Band havia anunciado que manteria o programa apenas com Lula e o púlpito de Flávio vazio.

“A virada neste segundo turno está anunciada e eles já sabem”, disse o deputado Rogério Correia, reeleito por Minas Gerais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ambas as campanhas dizem que, na atual conjuntura, os dois estarão no debate da Globo, no dia 23, sexta-feira anterior ao domingo da votação.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay