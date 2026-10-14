Debate da Band: aliados de Flávio falam em ‘pegadinha’ e petistas ironizam

Flávio Bolsonaro diz agora que vai ao debate da Band marcado para o próximo domingo, 18.

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Aliados do candidato do PL disseram à coluna que o anúncio de que não iria foi “uma pegadinha” para, segundo eles, forçar Lula a confirmar presença.

“Desde o início, o Flávio iria”, afirmou um interlocutor do senador.

Deputados do PT, por sua vez, aproveitaram para ironizar a nova decisão do adversário.

“Esse aí muda de ideia fácil. Ele já é até favorável ao fim da escala 6×1″, provocou o deputado Bohn Gass, reeleito pelo Rio Grande do Sul.

Na campanha de Lula, ninguém acredita nessa história de “pegadinha”. A avaliação é que o filho 01 do ex-presidente recuou porque sabe que perderia eleitoralmente se não comparecesse. A Band havia anunciado que manteria o programa apenas com Lula e o púlpito de Flávio vazio.

“A virada neste segundo turno está anunciada e eles já sabem”, disse o deputado Rogério Correia, reeleito por Minas Gerais.

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Ambas as campanhas dizem que, na atual conjuntura, os dois estarão no debate da Globo, no dia 23, sexta-feira anterior ao domingo da votação.