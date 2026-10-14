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Flávio e Rogério Marinho não registram presença em sessão de votação da 6x1

Enquanto o Senado analisa proposta que reduz a jornada de trabalho, candidato do PL ao Planalto cumpre agenda no Rio Grande do Sul

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Armando Holanda - Correio Braziliense
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Armando Holanda - Correio Braziliense
Repórter
14/10/2026 18:58

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Ausência dos senadores ocorre em meio ao debate eleitoral sobre a redução da jornada de trabalho, uma das bandeiras de Lula contra Flávio Bolsonaro
Ausência dos senadores ocorre em meio ao debate eleitoral sobre a redução da jornada de trabalho, uma das bandeiras de Lula contra Flávio Bolsonaro crédito: Reprodução/ YouTube

O senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o coordenador de sua campanha ao Palácio do Planalto, Rogério Marinho (PL-RN), não registraram presença na sessão do Senado desta quarta-feira (14/10), destinada à votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6x1.

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Enquanto a Casa Alta discute uma das principais pautas trabalhistas em tramitação no Congresso Nacional, o primogênito do ex-presidente Jair Bolsonaro cumpre agenda de campanha no Rio Grande do Sul. Marinho, por sua vez, também não consta entre os parlamentares que registraram presença na sessão.

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A ausência dos dois senadores ocorre em meio à disputa pelo Palácio do Planalto, na qual a redução da jornada de trabalho ganhou espaço no debate eleitoral. A proposta é uma das bandeiras defendidas pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), adversário de Flávio no segundo turno.

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Nos últimos dias, Flávio chegou a sinalizar positivamente à possibilidade de mudanças na escala 6x1, em um movimento de aproximação com o eleitorado trabalhador. A posição, no entanto, provocou apreensão em setores do empresariado e do mercado financeiro, tradicionalmente próximos ao campo político bolsonarista.

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