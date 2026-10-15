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CASO MASTER

Grupo Globo demite executivo flagrado em conversas com Vorcaro

Segundo o grupo, mensagens trocadas com o ex-dono do Banco Master revelam “relação inadequada” com um anunciante

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Repórter
15/10/2026 13:59

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Grupo Globo demite executivo flagrado em conversas com Vorcaro
O logo do Banco Master em tela de celular, pivô da demissão de executivo do Grupo Globo por conversas com Daniel Vorcaro crédito: Mauro PIMENTEL / AFP

O Grupo Globo anunciou nesta quinta-feira (15/10) o desligamento de Frederic Kachar, conhecido como Fred Kachar, diretor-geral de mídia impressa e rádio da empresa. A informação foi divulgada pelo site Meio & Mensagem, especializado em comunicação e mercado publicitário.

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Segundo o grupo, a demissão foi motivada pelo conteúdo de conversas privadas entre Kachar e o banqueiro Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, trocadas entre outubro de 2023 e julho de 2025. A empresa afirma ter tido acesso às mensagens na quarta-feira (14/10) e diz que elas revelam uma relação inadequada do executivo com um anunciante.

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Globo defende independência da cobertura

Em comunicado, a Editora Globo diz reforçar o compromisso com a ética e a transparência e reafirma a independência editorial do jornalismo de seus veículos. A empresa cita a cobertura do caso Master como demonstração concreta desse compromisso, que classifica como “inegociável”, com os Princípios Editoriais do Grupo Globo.

Substituto será anunciado em breve

Kachar estava há 29 anos no grupo, e a empresa reconheceu no comunicado a dedicação dele ao desenvolvimento dos negócios de mídia. O nome de quem vai substituí-lo no comando da Editora Globo e do Sistema Globo de Rádio deve ser divulgado nos próximos dias.

Leia a nota na íntegra

O Grupo Globo comunicou hoje o desligamento do diretor-geral de Mídia Impressa e Rádio, Frederic Kachar. O conteúdo das conversas privadas mantidas com Daniel Vorcaro entre outubro de 2023 e julho de 2025, às quais a empresa teve acesso ontem, revela uma relação inadequada do executivo com um anunciante.

A Editora Globo reforça seu compromisso com a ética e a transparência e reafirma a absoluta independência editorial do jornalismo de seus veículos, premissa essencial de sua atuação. O protagonismo da cobertura crítica, isenta e independente que tem feito do caso Master é a demonstração concreta do compromisso inegociável de seus veículos com os Princípios Editoriais do Grupo Globo.

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A empresa reconhece os 29 anos de dedicação de Kachar ao desenvolvimento de seus negócios de mídia e informa que o nome de seu substituto à frente da Editora Globo e do Sistema Globo de Rádio será divulgado em breve.


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