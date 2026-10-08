Uma possível entrevista de Daniel Vorcaro entra no radar da televisão: intermediários do ex banqueiro sondam Globo e Record em busca de espaço nas emissoras

Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com

Atualmente detido no Distrito Federal, o ex-banqueiro Daniel Vorcaro articula a realização de uma entrevista televisiva para se manifestar a respeito das investigações que envolvem o Banco Master. A intenção central é falar publicamente diante das câmeras para expor sua versão sobre os fatos apurados pelos investigadores.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Conforme informações divulgadas pelo jornal "Folha de S.Paulo", interlocutores próximos ao investigado procuraram a direção da Globo visando discutir a viabilidade de uma conversa exclusiva. A Record também participou de consultas preliminares e demonstrou interesse em veicular o diálogo com o ex-banqueiro.

Leia Mais

Interesse em diálogo com Roberto Cabrini

Entre as alternativas em análise, Daniel Vorcaro indicou preferência por conversar com o jornalista Roberto Cabrini, da Record. O ex-banqueiro avalia que a emissora possui maior flexibilidade na grade de programação, o que permitiria acomodar um conteúdo de formato mais longo.

Caso as conversas avancem com uma das redes televisivas, existe a possibilidade de exibição do material em horário nobre. Essa faixa horária ampliaria o alcance das declarações prestadas por Vorcaro perante o público.

Exigência de autorização da Justiça

A realização da entrevista não depende exclusivamente de entendimentos entre os interlocutores e os canais de televisão. Por estar custodiado em uma unidade prisional no Distrito Federal, qualquer captação de imagem ou áudio depende de decisão judicial.

Para autorizar o encontro com as equipes de reportagem, a Justiça precisará avaliar:

as condições de segurança presentes na unidade prisional;

os procedimentos necessários para viabilizar a entrada dos profissionais de imprensa.

Diálogos sobre colaboração com autoridades

Essa busca por espaço na televisão coincide com o avanço de diálogos a respeito de uma colaboração com os órgãos responsáveis pela apuração do caso do Banco Master. No mês passado, Vorcaro compareceu a um novo depoimento.

Nessa oitiva recente, o investigado manifestou novamente o interesse em cooperar formalmente com duas frentes:

a Polícia Federal;

a Procuradoria-Geral da República.

Apesar dessas tratativas recentes, as autoridades não anunciaram oficialmente a celebração de um acordo de colaboração premiada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Até o momento, a Globo e a Record não confirmaram oficialmente as tratativas para a gravação da entrevista. A equipe de defesa de Daniel Vorcaro também não apresentou manifestação sobre a possibilidade dessa transmissão.