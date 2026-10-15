A estratégia do Centrão para tentar frear o crescimento da ‘bancada TikTok’

As lideranças políticas mais tradicionais se espantaram com o tamanho das votações da turma da “bancada TikTok”.

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Jovens de direita e de esquerda concentraram boa parte dos votos em vários estados, de maneira nunca antes vista.

Deputados eleitos com milhões de votos tiveram, em muitos casos, votações mais expressivas do que candidatos a senador e a governador claro, levando em conta o tamanho do eleitorado de cada unidade da Federação.

Essa realidade incomodou, e muito, presidentes de partidos, sobretudo do Centrão, que argumentam, nos bastidores, que o fenômeno dos parlamentares influencers “empobrece a política”.

Logo após o primeiro turno, os caciques conversaram entre si e resolveram acelerar a ideia de mudar o sistema eleitoral como forma de frear o avanço e a consolidação da galera de celular na mão nos plenários.

A defesa do modelo do chamado voto distrital misto é antiga, de fato. Agora, o Centrão acredita ser este o momento certo para aprovar a mudança. A estratégia que está sendo traçada por praticamente todos os partidos é colocar a proposta em votação e aprová-la ainda neste ano, após o segundo turno. Uma minuta do projeto já circula entre as lideranças.

Hugo Motta, presidente da Câmara, e o ministro do STF Alexandre de Moraes são alguns dos nomes que já se posicionaram a favor do voto distrital misto, um modelo híbrido que combina eleições por distrito com o preenchimento de parte das cadeiras por lista partidária.

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O Centrão quer mostrar que não virou “centrinho”.