Nikolas publica vídeo de IA de Flávio atirando com fuzis em piscina

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) publicou um vídeo, gerado por Inteligência Artificial (IA), em que o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) aparece com armas como fuzis, lança-granadas e pistola, além de dirigir carros e uma moto em alta velocidade. A publicação mostra o senador em tom de comemoração.

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Na primeira cena da publicação, feita pelo parlamentar em sua conta secundária e republicado em sua conta oficial, o "filho 01" de Jair Bolsonaro aparece no teto de um carro, bebendo espumante, antes de arremessar a garrafa e atirar nela com uma pistola.

Em outra cena, o candidato do PL à Presidência é mostrado disparando um lançador de foguetes em uma área aberta, antes de aparecer atirando com dois fuzis em uma piscina.

Além das cenas de tiros, Flávio e Nikolas são retratados com carros e moto em alta velocidade. Em uma parte do vídeo, o senador é mostrado dirigindo um carro esportivo num túnel, com Nikolas no banco de trás. Em outra Flávio empina uma moto, com o deputado mineiro na garupa. O candidato a presidente ainda faz manobras em outro carro de luxo, em outra cena.

O vídeo reproduz Flávio numa festa, utilizando um casaco branco de pele e correntes grandes no pescoço. Por fim, a publicação mostra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com expressão de surpresa ao ver o senador de óculos escuros e com a faixa presidencial num palco.

Na legenda da publicação, Nikolas escreve que "o show vai começar!! Vai dar 22", em alusão a uma possível vitória de Flávio Bolsonaro no pleito presidencial.

Confira o vídeo publicado por Nikolas Ferreira nas redes sociais:

*Estagiário sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria

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