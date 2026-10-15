Indexa: Flávio Bolsonaro tem 44% e Lula, 42%, em empate técnico no 2º turno

O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 44% das intenções de voto, contra 42% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na simulação estimulada de segundo turno da pesquisa Indexa/Broadcast divulgada nesta quinta-feira (15/10). Como a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, os dois estão tecnicamente empatados.

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Outros 8% dos entrevistados disseram que não vão votar, 4% pretendem votar em branco ou anular e 2% não souberam responder ou estão indecisos. Considerando apenas os votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos, Flávio tem 51% e Lula, 49%.

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Inversão em relação ao primeiro turno

É o primeiro levantamento da Indexa/Broadcast para o segundo turno. Na rodada anterior, divulgada em 30 de setembro, antes do primeiro turno, Lula tinha 43% e Flávio, 42%. A pesquisa é a quarta publicada pela parceria entre a Indexa Pesquisas e o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Sudeste dá vantagem ao senador

Flávio lidera em três das cinco regiões. A maior diferença está no Centro-Oeste, onde ele tem 58,9% contra 27,2% de Lula. No Sul, o placar é de 49,2% a 32,1% para o senador. No Sudeste, maior colégio eleitoral do país, Flávio tem 43,7% e Lula, 41%.

O presidente lidera no Nordeste, com 52,1% contra 35,4%. No Norte, os dois empatam numericamene, com 46,1% cada.

Centro-Oeste: Flávio 58,9% x Lula 27,2%

Sul: Flávio 49,2% x Lula 32,1%

Sudeste: Flávio 43,7% x Lula 41%

Norte: Flávio 46,1% x Lula 46,1%

Nordeste: Lula 52,1% x Flávio 35,4%

Mulheres, católicos e mais pobres preferem Lula

Entre as mulheres, Lula tem 46,6% e Flávio, 40,2%. Entre os homens, o cenário se inverte: o senador marca 47,3% e o presidente, 37,1%.

O recorte religioso mostra a maior distância da pesquisa. Entre os evangélicos, Flávio tem 81,3% e Lula, 13,6%. Entre os católicos, o petista lidera com 54,2%, contra 26,3% do adversário.

Na divisão por renda familiar, Lula vence entre quem ganha até dois salários mínimos, com 45,8% contra 36,2%. Flávio lidera nas faixas de dois a cinco salários (44,5% a 41,7%) e acima de cinco salários (49,7% a 38,9%).

Voto consolidado

No total, 87% dos entrevistados disseram que a escolha está definida e 11% admitiram que ainda podem mudar o voto. Entre os eleitores de cada candidato, os índices são iguais: 91% afirmam estar decididos e 8% consideram trocar de candidato.

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Metodologia

A Indexa ouviu 2.000 eleitores por telefone nos dias 13 e 14 de outubro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04629/2026. O segundo turno será realizado no domingo, 25 de outubro.