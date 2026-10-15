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FIM DA ESCALA 6X1

Moro explica não ter votado em PEC do fim da escala 6x1: "Não é o momento adequado"

Senador defendeu que o tema deveria ser debatido com mais "amplitude, profundidade e diálogo"

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AC
Arthur Colpa*
AC
Arthur Colpa*
Repórter
15/10/2026 10:47 - atualizado em 15/10/2026 13:01

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Sergio Moro é eleito governador do Paraná
Sergio Moro explicou porque não votou em PEC do fim da escala 6x1 crédito: AFP

O governador eleito do Paraná, Sergio Moro (PL), usou as redes sociais para explicar por que não votou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala 6×1. Senador, Moro afirmou que o período eleitoral e a falta de tempo para o debate o levaram a se abster.

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Segundo o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro, o fim da escala 6×1 deveria ter sido discutido por mais tempo, em razão dos impactos da mudança na jornada de trabalho. Moro registrou presença no plenário, mas não votou nem a favor nem contra a proposta.

“Sempre defendi que um tema tão sensível como a alteração da jornada de trabalho, com impactos diretos sobre trabalhadores, empresas e a economia, fosse discutido com amplitude, profundidade e diálogo. O período eleitoral não é o momento adequado para esse debate. Por esse motivo, optei por não votar a proposta da assim denominada PEC 6 por 1”, escreveu no X.

Mesmo sem o voto de Moro, a PEC que acaba com a escala 6×1 foi aprovada em dois turnos no Senado. A proposta, que também prevê a redução gradual da jornada semanal de 44 para 40 horas, teve 75 votos favoráveis e apenas um contrário nas duas votações.

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*Estagiário sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria

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