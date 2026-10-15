Mais uma pesquisa registra empate técnico entre Flávio e Lula

O senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão tecnicamente empatados na disputa pelo segundo turno da eleição presidencial, segundo pesquisa Palver divulgada nesta quinta-feira (15/10). Flávio aparece com 50% dos votos totais, e Lula, com 49%. A diferença de um ponto percentual está dentro da margem de erro, de 2,3 pontos para mais ou para menos.

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Brancos e nulos somam 1%. Não há eleitores indecisos no levantamento, que registrou 0% nesse item.

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Cenário do segundo turno (votos totais)

Metodologia

A Palver entrevistou 5.000 eleitores por meio de questionário on-line entre os dias 10 e 13 de outubro. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08028/2026.

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O segundo turno será realizado no domingo, 25 de outubro.