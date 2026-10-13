Lula tem 'empate técnico' com Flávio Bolsonaro, aponta PoderData/Aya

A pesquisa PoderData/Aya, divulgada nesta terça-feira (13/10), aponta um cenário de empate técnico no 2º turno da disputa presidencial. O senador Flávio Bolsonaro (PL) registra 51% dos votos válidos, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 49%.

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A margem de erro do levantamento é de 1,8 ponto percentual para mais ou para menos. Em cinco dias, a distância entre os finalistas recuou de seis para dois pontos percentuais. Na rodada anterior, divulgada em 8 de outubro, o parlamentar liderava por 53% a 47%.

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Segmentos do eleitorado e índices de rejeição

O levantamento mostra que Lula mantém preferência entre o eleitorado feminino, somando 53% das intenções de voto contra 39% de Flávio. O senador obtém melhores índices no Sul (61%), no Centro-Oeste (55%) e entre eleitores que cursaram o ensino médio (52%).

A pesquisa mediu a taxa de rejeição entre os entrevistados: 46% afirmam que não votariam em Lula de jeito nenhum, repetindo o percentual anterior. A rejeição a Flávio oscilou de 43% para 44%.

A sondagem avaliou o governo petista a menos de duas semanas da votação. A administração federal e o trabalho de Lula têm a desaprovação de 50% dos eleitores, contra 44% de aprovação e 6% que não souberam responder.

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O levantamento ouviu 3.000 pessoas por telefone em 686 municípios, entre 10 e 12 de outubro. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-01209/2026, com 95% de intervalo de confiança.