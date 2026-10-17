Flávio Bolsonaro e Nikolas levam multidão às ruas de Vitória (ES)

O sábado (17/10) do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) começou com uma agenda lotada em Vitória (ES), no “Bloquinho do 22” junto ao deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

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O movimento de “bloquinhos”, que imitam os blocos de carnaval, é puxado por Nikolas, que neste ano alcançou o título de deputado federal mais votado da história do país, com mais de 3 milhões de votos em Minas.

Ao discursar em cima do trio elétrico, Flávio Bolsonaro chamou o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), de “professor”. Ele cumpre prisão domiciliar após condenação a 27 anos e 3 meses de prisão por coordenar uma tentativa de golpe de Estado.

"Vocês viram que tentaram calar o líder da direita do Brasil, o nosso professor, o melhor presidente da história do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Eles disseram que tinham acabado com o bolsonarismo. Mas esqueceram que Jair Bolsonaro deixou milhões de sementes plantadas, que floresceram e que estão tomando conta do Brasil", disse.

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Nikolas também exaltou o ex-presidente e disse que ele irá subir a rampa do Palácio do Planalto junto com Flávio, como este tem dito ao longo da campanha.

