‘O verde e amarelo é nosso’: Janones puxa chuva de posts em apoio a Lula

Um movimento puxado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG) movimentou as redes sociais na manhã deste sábado (17/10), com uma enxurrada de posts no Instagram em apoio à reeleição do presidente Lula (PT), que disputa o segundo turno contra Flávio Bolsonaro (PL).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Comandante do “Exército do Lula”, canal do WhatsApp para mobilizar ações digitais em apoio ao petista, Janones convocou os apoiadores a publicarem uma foto vestindo a camisa do Brasil e “fazendo o L” às 9h. Após decisões contraditórias do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a plataforma conta com quase 5 milhões de membros.

O movimento busca a retomada dos símbolos nacionais, apropriados pela direita desde as manifestações pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e, pouco depois, pelo bolsonarismo.

“O verde e amarelo é nosso”, diz uma hashtag que Janones sugeriu que os apoiadores usassem. O próprio perfil de Lula entrou na "trend" e publicou uma foto dele com a camisa da Seleção Brasileira.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Nossa bandeira jamais será vermelha. Vermelha é a cor da nossa esperança, da bandeira de um dos maiores partidos do mundo, fundado pelo maior líder popular da história desse país. Um partido que representa o povo e os trabalhadores. Mas nossa bandeira realmente jamais será vermelha, até porque a bandeira do Brasil é de todos, inclusive dos não democratas”, disse o deputado, em um áudio enviado no “Exército do Lula”.

