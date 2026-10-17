Cleitinho responde a Lula que apoia Flávio Bolsonaro no segundo turno

O governador eleito de Minas, senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), afirmou nesta sexta-feira (16/10) que apoia a candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República e já deixou isso claro desde janeiro. Disse que veio a público esclarecer a população depois das palavras "polêmicas" do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato do PT à reeleição, que o aconselhou a ficar "quietinho" neste segundo turno, sem fazer campanha para Flávio. Lula fez as declarações durante ato de campanha em Juiz de Fora.

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Cleitinho disse que se elegeu graças à população, a Deus e a Jair Messias Bolsonaro, pai de Flávio, reiterando ser um político da direita. Ele fez o pronunciamento em seu canal no YouTube. Informou ter conversado com Flávio recentemente para pedir o apoio dele ao fim da jornada de trabalho 6x1 e a Minas, que enfrenta grave crise fiscal, diante de dívida de R$ 200 bilhões. O candidato a presidente do PL, segundo ele, se comprometeu a reverter as "prestações" pagas por Minas em obras e benefícios para o estado.

Cleitinho reiterou que seja Lula ou Flávio eleito, vai a Brasília conversar com o próximo presidente da República sobre os problemas e reivindicações de Minas Gerais.

O governador eleito informou que está de repouso em casa por causa da pressão alta. Ele passou mal no Senado, na quinta-feira (15/10), ao fazer o que considerou seu último discurso na Casa, defendendo o fim da jornada 6x1 e expondo os problemas de Minas Gerais.

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Na ocasião, criticou o governador em exercício, Mateus Simões, e o aumento da previsão do déficit das contas públicas de Minas em 2027. Atendido pelo serviço médico da casa, o senador fez exames, que não apontaram problemas de saúde. Ontem, ele explicou que está de repouso devido à pressão alta.