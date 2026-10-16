Lula para Cleitinho: "Não precisa me apoiar, só tem que ficar quietinho"

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Juiz de Fora – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) adotou tom amistoso ao falar sobre o governador eleito, Cleitinho Azevedo (Republicanos), durante ato em Juiz de Fora, na zona da mata mineira. O candidato à reeleição disse que Cleitinho é “esperto” e só tem a ganhar se não participar ativamente da campanha de seu adversário, Flávio Bolsonaro (PL).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

“Se a gente não ganhar, tudo o que está investido em Minas vai ser paralisado, isso aqui vai ficar um cemitério de obras paralisadas. E eu tenho certeza de que o Cleitinho é esperto, ele não precisa me apoiar, ele só tem que ficar quietinho, porque ele só tem a ganhar no final das eleições”, afirmou.

Leia Mais

O presidente ainda comentou o resultado das urnas na disputa pelo poder executivo do estado. “Minas elegeu um governador, não foi o nosso, mas elegeu. E a vontade do povo tem que ser respeitada. O Cleitinho é o governador do povo mineiro”, ressaltou.

A passagem de Lula por Juiz de Fora ocorre em meio ao acirramento da disputa pela Presidência da República. Pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira (15/10) apontou o senador Flávio Bolsonaro (PL) com 47% das intenções de voto, contra 45% de Lula, em um cenário de empate técnico.

Minas Gerais tem peso estratégico na eleição nacional. Em 2022, o estado foi o único do Sudeste em que Lula venceu Jair Bolsonaro (PL), com 50,2% dos votos válidos, ante 49,8% do então presidente. A diferença foi inferior a 50 mil votos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Naquele pleito, Lula venceu nas regiões do Campo das Vertentes, Vale do Jequitinhonha, Norte de Minas, Vale do Mucuri e Zona da Mata. Bolsonaro teve vantagem em oito dos dez maiores colégios eleitorais mineiros e venceu nas regiões Central, Metropolitana de Belo Horizonte, Noroeste, Oeste, Sul/Sudoeste, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e Vale do Rio Doce.