Juiz de fora: Lula celebra fim da 6x1 em carreata

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Milhares de pessoas acompanharam, nesta sexta-feira (16/10), a carreata do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelo Centro de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. Durante o ato, o petista exaltou a proposta de acabar com a escala de trabalho 6x1 e defendeu medidas como o passe livre no transporte público aos fins de semana.

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A concentração começou por volta das 10h, e Lula chegou aproximadamente às 13h. O presidente veio de Brasília e desembarcou no Aeroporto da Zona da Mata, em Goianá. De lá, seguiu de helicóptero até o Campo do Esporte, em Juiz de Fora, de onde foi para a Praça Deputado Clodesmidt Riani.

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Em seguida, Lula percorreu a Avenida Getúlio Vargas em um carro de som, acompanhado por apoiadores, até chegar à Praça Antônio Carlos, destino do trajeto de aproximadamente 1,5 quilômetro. A passagem pela cidade faz parte da agenda eleitoral do presidente, que busca a reeleição.

A defesa do fim da escala 6x1 esteve entre as pautas trabalhistas destacadas por Lula durante a campanha. A proposta prevê mudanças no modelo em que o trabalhador atua por seis dias e tem um dia de descanso. O presidente também citou o passe livre como uma medida voltada à população.

Ao lado da senadora eleita Marília Campos (PT-MG) e do governador eleito do Piauí, Rafael Fonteles (PT-PI), Lula fez uma declarou aos elelitores após a escala 6x1 ser derrubada no Senado.

"Ninguém vai ter prejuízo com o fim da escala 6x1. Ninguém. Quem vai ganhar é o Brasil. Quem vai ganhar é o povo trabalhador. Quem vai ganhar são as mulheres que vão ter dois dias para descansar e cuidar da família", frisou.

O presidente aproveitou a multidão no local para conversar as pessoas indecisa a irem votar no dia 25. "Porque as pessoas precisam saber que o que está em risco é o futuro deste país. E a gente não pode deixar que o fascismo venha a governar este país. A gente não pode deixar que o bolsonarismo volte a governar este país", disse Lula.

Após o compromisso em Juiz de Fora, Lula tem agenda prevista em Ipatinga, no Vale do Aço.

Disputa pelo voto em Minas

A passagem do presidente por Juiz de Fora ocorre em meio à disputa pela Presidência da República. Pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira (15/10) apontou o senador Flávio Bolsonaro (PL) com 47% das intenções de voto, contra 45% de Lula, em um cenário de empate técnico.

Minas Gerais tem peso estratégico na eleição nacional. Em 2022, o estado foi o único do Sudeste em que Lula venceu Jair Bolsonaro (PL), com 50,2% dos votos válidos, ante 49,8% do então presidente. A diferença foi inferior a 50 mil votos.

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Naquele pleito, Lula venceu nas regiões do Campo das Vertentes, Vale do Jequitinhonha, Norte de Minas, Vale do Mucuri e Zona da Mata. Bolsonaro teve vantagem em oito dos dez maiores colégios eleitorais mineiros e venceu nas regiões Central, Metropolitana de Belo Horizonte, Noroeste, Oeste, Sul/Sudoeste, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e Vale do Rio Doce.