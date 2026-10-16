Carreata de Lula lota o Centro de Juiz de Fora nesta sexta

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Milhares de pessoas acompanham, nesta sexta-feira (16/10), a carreata do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelo Centro de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. No momento, o cortejo passa pela Avenida Getúlio Vargas, uma das principais vias da região central da cidade.

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A passagem por Juiz de Fora faz parte da agenda de campanha do presidente, que busca a reeleição. Após chegar de Brasília, Lula desembarcou na região e seguiu de helicóptero até o Campo do Esporte, de onde partiu para o ato político.

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O trajeto da carreata tem aproximadamente 1,5 quilômetro, com destino à Praça Antônio Carlos, conhecida como Pinal. No local, Lula deve fazer uma fala breve antes de seguir para Ipatinga, no Vale do Aço, onde tem outro compromisso de campanha.

Lula busca votos em Minas

A passagem do presidente por Juiz de Fora ocorre em meio à disputa acirrada pela Presidência da República. Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (15/10) aponta o senador Flávio Bolsonaro (PL) com 47% das intenções de voto, ante 45% de Lula, em um cenário de empate técnico.

Minas Gerais tem peso estratégico na disputa nacional. Em 2022, o estado foi o único do Sudeste em que Lula venceu Jair Bolsonaro (PL), com 50,2% dos votos válidos, contra 49,8% do então presidente. A diferença foi inferior a 50 mil votos.

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Naquele pleito, Lula venceu nas regiões do Campo das Vertentes, Vale do Jequitinhonha, Norte de Minas, Vale do Mucuri e Zona da Mata. Bolsonaro, por sua vez, teve vantagem em oito dos dez maiores colégios eleitorais mineiros e venceu nas regiões Central, Metropolitana de Belo Horizonte, Noroeste, Oeste, Sul/Sudoeste, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e Vale do Rio Doce.