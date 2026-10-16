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ELEIÇÕES 2026

Flávio: "tesouraço" virá diminuição de ministérios e venda de imóveis da União

Presidenciável do PL afirmou que manterá reajustes do salário mínimo e das aposentadorias acima da inflação

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Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense
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Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense
Repórter
16/10/2026 21:47

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Flávio Bolsonaro sobre Dark Horse:
Flávio Bolsonaro sobre Dark Horse: "Todo o patrocínio que foi feito no filme foi usado no filme" crédito: Reprodução/TV Globo

O presidenciável do PL, Flávio Bolsonaro, explicou nesta sexta-feira (16/10) que seu programa de corte de gastos públicos prevê a diminuição no número de ministérios e da venda de imóveis da União "abandonados". Sua fala, concedida na sabatina da do Jornal Nacional, da TV Globo, também abrangeu que manterá reajustes do salário mínimo e de aposentadorias acima da inflação.

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"Salário mínimo e aposentadorias acima da inflação. (...) Meu concorrente está fazendo terrorismo dizendo que eu acabaria com servidores públicos e com estatais. (...) O reajuste fiscal virá da diminuição de ministério, hoje há 39 ministérios. Também virá do combate à corrupção da gestão de estatais e da venda de imóveis abandonados. O governo brasileiro tem 30 mil imóveis abandonados", pontuou o presidenciável.

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No âmbito do reajuste a contas públicas, Flávio Bolsonaro também apontou que fatores como juros futuros no governo Lula apontam para um crescimento da taxa básica de juros.

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