Em ato com Domingos Sávio em Minas, Flávio promete mandato 'municipalista'

O candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL) esteve em Capelinha nessa quinta-feira (15/10) para seu primeiro ato de campanha em Minas Gerais desde o primeiro turno das eleições de 2026. Ao seu lado estiveram o deputado federal reeleito Nikolas Ferreira (PL), o deputado federal Guilherme Derrite (PL) e o senador eleito Domingos Sávio (PL), que pediu ao candidato que enviasse um recado aos líderes mineiros.

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“Um abraço a todos os prefeitos aqui de Minas Gerais. Eu sou um presidente que vou ser municipalista. Os recursos lá de Brasília vão chegar na ponta da linha aqui, para quem precisa” disse Flávio. O candidato afirmou que trataria todos os prefeitos e vereadores do estado ‘com muito carinho’, mas garantiu que o foco do seu governo ainda seria os cidadãos. “Meus irmãos e irmãs mineiros e mineiras, é para vocês que eu vou governar” finalizou.

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O esforço faz parte da tentativa de assegurar uma importante parcela do eleitorado para o segundo turno. “Como nosso presidente já tinha dito, Minas Gerais é prioridade para ele”, confirmou Sávio. O senador eleito também lembrou que a campanha reunirá as lideranças de Minas Gerais no dia 20 de outubro.

Cleitinho (Republicanos), senador e governador eleito do estado que estaria presente no ato, não compareceu. Após passar mal durante um pronunciamento no plenário do Senado, ele cancelou sua participação no evento de Flávio — que teria sido a primeira desde o início da campanha.

Nikolas Ferreira, por outro lado, marcou presença. Sobre o trio elétrico, gritou à multidão que faltava pouco para ‘Flávio subir a rampa com Jair Messias Bolsonaro’ e ironizou: “disseram que o Vale do Jequitinhonha era de esquerda. Avisa lá que o seu voto vai aposentar o Lula.”

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria