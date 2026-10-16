Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

TSE forma maioria para que Meta não interfira nas eleições brasileiras

Três ministros acompanharam a decisão de Marco Aurélio Bellize para que a empresa não aplique medidas de restrição em conteúdos político-eleitorais até o fim do segundo turno

Publicidade
Carregando...
JS
Junio Silva - Correio Braziliense
JS
Junio Silva - Correio Braziliense
Repórter
16/10/2026 20:40

compartilhe

×
Campanha de Lula acusa big tech de falhar deliberadamente ao entregar publicações da campanha do líder petista nas redes
Campanha de Lula acusa big tech de falhar deliberadamente ao entregar publicações da campanha do líder petista nas redes crédito: Luiz Roberto/Secom/TSE

A determinação do ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Marco Aurélio Bellizze, de que a Meta não interfira na distribuição de conteúdo eleitoral do presidente Lula (PT) ou do candidato Flávio Bolsonaro (PL) até o fim do segundo turno, recebeu apoio de outros três ministros, nesta sexta-feira (16/10). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Com Floriano de Azevedo Marques, André Mendonça e Estela Aranha acompanhando a decisão, o TSE forma maioria para a determinação de Bellizze. Em caso de descumprimento, a Meta sofrerá multa diária de R$ 500 mil.

A campanha do presidente Lula foi a responsável por protocolar a ação contra a empresa responsável pelo Facebook, Instagram, Threads e Whatsapp. A coligação aponta que a big tech falhou deliberadamente em entregar publicações da campanha do líder petista aos usuários.

Leia Mais

Advogados da coligação também citaram o favorecimento de Flávio Bolsonaro na criação de imagens com ferramentas de inteligência artificial (IA) e o engajamento considerado incompatível com os parâmetros usuais da Meta em perfis ligados à aliados bolsonaristas, como o do deputado Nikolas Ferreira (PL).

O que o TSE determina

A decisão do ministro Bellizze aponta que a Meta não deve aplicar a conteúdos políticos-eleitorais relativos a qualquer uma das candidaturas que disputam o segundo turno medidas de redução de distribuição, de exclusão de recomendação, ou de restrição de busca. 

Além disso, a empresa deve, no prazo de 24 horas, limitar a exclusão dos sistemas de recomendação aos perfis oficiais e desabilitar ou restringir as contas de anúncios das candidaturas. A Meta AI também deve aplicar critério idêntico a ambas os candidatos.

"Considerando que a ferramenta está ao alcance de qualquer usuário do WhatsApp, a dez dias do segundo turno, justifica-se a determinação de que mantenha critério idêntico às duas candidaturas, abstendo-se de gerar peças de propaganda eleitoral favoráveis ou contrárias a qualquer delas, e de que a representada esclareça os critérios empregados", decidiu Bellizze.

O ministro pediu que, em 48h, a empresa disponibilize informações sobre a atuação durante as eleições, mostrando quais medidas foram aplicadas em perfis dos candidatos à presidência durante o pleito eleitoral. 

Meta nega interferência

Ao Correio, a empresa norte-americana afirma que "não toma partido nessa nem em nenhuma outra eleição". Sobre a disparidade entre critérios nas publicações do presidente Lula e de Flávio Bolsonaro, a Meta sustenta que “as duas campanhas” foram afetadas por “incidentes técnicos”.

"Nossos sistemas não classificam nem distribuem conteúdo com base em ideologia política, e nossas regras e sua aplicação valem igualmente para todos", diz o comunicado enviado pela empresa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Meta colocou a culpa em “regras rígidas” no Brasil durante o período eleitoral, que supostamente ameaçam a “liberdade de expressão” por conta de “aplicação excessiva. "Desde 2025, essas regras ampliaram a possível responsabilidade das plataformas por conteúdo e anúncios gerados por terceiros", afirma. 

Tópicos relacionados:

tse

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay