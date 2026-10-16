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Eleições 2026

Campanha de Lula anuncia envio de PEC da tarifa zero ao Congresso

Camilo Santana e Sidônio Palmeira relacionam gratuidade no transporte público dois dias por semana ao fim da escala 6x1

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Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense
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Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense
Repórter
16/10/2026 19:39

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Sidônio Palmeira e Camilo Santana durante conversa com jornalistas no QG da campanha
Sidônio Palmeira e Camilo Santana durante conversa com jornalistas no QG da campanha crédito: Francisco Artur de Lima/ CB

Um dos coordenadores da campanha à reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o senador Camilo Santana (PT-CE) afirmou que o presidente deve enviar ao Congresso Nacional uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê dois dias de gratuidade no transporte público por semana.

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“A PEC está pronta e provavelmente o presidente deve encaminhar ao Congresso Nacional na semana que vem”, disse Camilo Santana, em conversa com jornalistas no QG da campanha à reeleição de Lula.

A declaração foi feita ao lado do ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Sidônio Palmeira.

Leia Mais

Emendas parlamentares

Mencionada por Lula na quinta-feira (15/10), em vídeo publicado nas redes sociais, a proposta apresentada pela campanha prevê o uso de recursos de emendas parlamentares para custear a tarifa zero.

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“A proposta que ele (Lula) está apresentando ao Congresso Nacional é que possam ser retiradas parte das emendas, tanto do Senado quanto da Câmara, para atender essa demanda importante do trabalhador, da trabalhadora e das famílias brasileiras”, completou Camilo.

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