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Prisão domiciliar

Moraes autoriza Bolsonaro a receber convidados para aniversário da filha

Comemoração dos 16 anos de Laura Bolsonaro será neste domingo (18/10), durante um almoço na residência do ex-presidente

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MB
Maria Beatriz Giusti
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Maria Beatriz Giusti
Repórter
16/10/2026 19:22

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O ministro Alexandre de Moraes
O ministro Alexandre de Moraes crédito: Rosinei Coutinho/STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou a entrada de convidados na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro para a comemoração do aniversário de 16 anos de sua filha mais nova, Laura Bolsonaro. A comemoração acontecerá no domingo (18/10), durante um almoço.

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O pedido de autorização foi apresentado pela defesa de Bolsonaro, que encaminhou à Justiça a relação de pessoas que participariam. A liberação foi condicionada ao cumprimento das regras de segurança estabelecidas para o ingresso e a permanência de visitantes no local.

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Na decisão, Moraes determinou que os convidados autorizados sigam as orientações dos agentes responsáveis pela segurança da residência. “A autorização ora concedida fica condicionada ao cumprimento das regras e dos procedimentos de segurança estabelecidos para o ingresso e a permanência de pessoas na residência, devendo as pessoas acima autorizadas se submeterem às orientações e determinações dos agentes responsáveis pela segurança do local”, estabeleceu o ministro.

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Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. O ex-presidente cumpre a pena em regime de prisão domiciliar após apresentar complicações de saúde.


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