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Jair Bolsonaro pede autorização a Moraes para almoço de aniversário da filha

Em prisão domiciliar, ex-presidente pede autorização a Moraes para reunir familiares e churrasqueiro na festa de aniversário da filha no DF

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JJ
Joubert Júnior
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Joubert Júnior
Repórter
16/10/2026 12:43

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Jair Bolsonaro pede autorização a Moraes para almoço de aniversário da filha
Jair Bolsonaro pede autorização a Moraes para almoço de aniversário da filha crédito: Tupi

O ex-presidente Jair Bolsonaro acionou o Supremo Tribunal Federal para solicitar autorização para realizar um almoço. O pedido tem como objetivo celebrar o aniversário de sua filha, Laura Firmo Bolsonaro, em data marcada para 18 de outubro.

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A solicitação foi enviada diretamente ao ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, Bolsonaro cumpre prisão domiciliar em sua residência particular, situada no condomínio Solar de Brasília, no Jardim Botânico, no Distrito Federal.

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Caráter familiar da celebração

No documento encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, os advogados responsáveis pela defesa pontuaram que o encontro terá caráter estritamente familiar. A petição visa garantir a entrada de pessoas próximas na propriedade durante a data comemorativa.

Para viabilizar a confraternização na residência onde o ex-presidente cumpre a medida judicial, a defesa apresentou uma lista detalhada com nove nomes para ingresso no imóvel:

A petição protocolada junto a Moraes inclui também a permissão para a entrada de Geraldo Barbosa de Araujo, profissional contratado para trabalhar como churrasqueiro durante o evento.

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