Jair Bolsonaro pede autorização a Moraes para almoço de aniversário da filha
Em prisão domiciliar, ex-presidente pede autorização a Moraes para reunir familiares e churrasqueiro na festa de aniversário da filha no DF
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O ex-presidente Jair Bolsonaro acionou o Supremo Tribunal Federal para solicitar autorização para realizar um almoço. O pedido tem como objetivo celebrar o aniversário de sua filha, Laura Firmo Bolsonaro, em data marcada para 18 de outubro.
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A solicitação foi enviada diretamente ao ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, Bolsonaro cumpre prisão domiciliar em sua residência particular, situada no condomínio Solar de Brasília, no Jardim Botânico, no Distrito Federal.
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Caráter familiar da celebração
No documento encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, os advogados responsáveis pela defesa pontuaram que o encontro terá caráter estritamente familiar. A petição visa garantir a entrada de pessoas próximas na propriedade durante a data comemorativa.
Para viabilizar a confraternização na residência onde o ex-presidente cumpre a medida judicial, a defesa apresentou uma lista detalhada com nove nomes para ingresso no imóvel:
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Suyane Lanuze Ferreira Lima
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Victor Vinícius Machado Ribeiro
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Yuri Daniel Ferreira Lima
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Vicente de Paulo Reinaldo
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Maisa Torres Antunes
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Geovanna Kathleen Ferreira Lima
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Diego Torres Dourado
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Claudiane da Costa Torres
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Carlos Eduardo Antunes Torres
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A petição protocolada junto a Moraes inclui também a permissão para a entrada de Geraldo Barbosa de Araujo, profissional contratado para trabalhar como churrasqueiro durante o evento.