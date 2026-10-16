Globo se manifesta sobre almoço com Flávio Bolsonaro antes de sabatina

A TV Globo se manifestou sobre o almoço entre dirigentes da emissora e o senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, realizado nesta sexta-feira (16/10), na sede da empresa, no Rio de Janeiro. O encontro ocorreu horas antes da sabatina do parlamentar no Jornal Nacional.

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Em nota, a emissora afirmou que visitas desse tipo fazem parte da rotina de seus executivos e que é comum receber candidatos a cargos eletivos para encontros de cortesia.

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“Pedidos de visitas institucionais são parte da rotina de todos os executivos de empresas de mídia, sendo usual que candidatos a cargos eletivos façam encontros de cortesia”, informou a Globo.

O senador foi recebido por João Roberto Marinho, presidente do Grupo Globo, e Paulo Tonet, vice-presidente de Relações Institucionais. Segundo a emissora, o encontro não contou com a presença de lideranças do jornalismo.

Encontro com Flávio Bolsonaro

A reunião foi divulgada inicialmente pela coluna do jornalista Igor Gadelha, do portal Metrópoles, e confirmada pela própria Globo. Flávio compareceu acompanhado do senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador-geral de sua campanha presidencial, e de um assessor de imprensa, segundo a coluna.

Esse foi o segundo almoço do senador com integrantes da cúpula da emissora. O primeiro ocorreu antes do início oficial da campanha eleitoral, durante uma série de visitas de Flávio a veículos de comunicação.

Lula não teve encontro semelhante

A reunião ocorreu no mesmo dia da sabatina de Flávio no Jornal Nacional. Na quinta-feira (15/10), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), também candidato à Presidência, participou da entrevista.

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Segundo auxiliares ouvidos pela coluna de Igor Gadelha, Lula não teria sido convidado para um almoço semelhante com os executivos da Globo.