"A Globo tá com raiva de mim", diz Lula sobre almoço de Flávio com emissora

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou nesta sexta-feira (16/10) o almoço do senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência, com dirigentes da TV Globo, realizado horas antes da sabatina do parlamentar no Jornal Nacional. Em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, Lula associou uma possível insatisfação da emissora com seu governo a medidas defendidas por ele.

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A declaração foi publicada pelo jornalista Ricardo Noblat, do portal Metrópoles, em seu perfil no X. “Hoje é dia do Flávio fazer a entrevista dele. Sabe o que aconteceu agora de tarde? Ele foi almoçar com a direção da Globo. Ele foi almoçar com a direção da Globo no dia da entrevista dele”, afirmou o presidente.

"Hoje é dia do Flávio fazer a entrevista dele. Sabe o que aconteceu agora de tarde? Ele foi almoçar com a direção da Globo. Ele foi almoçar com a direção da Globo no dia da entrevista dele. Certamente, a Globo tá com raiva de mim porque eu acabei com bets e ela tinha a bet. Certamente, a Globo tá com raiva de mim porque nós aprovamos o fim da escala 6x1. Certamente, ela está com raiva de mim porque sabe que eu vou dar o transporte gratuito no final de semana para o povo brasileiro". (Lula, hoje, em Juiz de Fora) — Blog do Noblat (@BlogdoNoblat) October 16, 2026

Na sequência, Lula citou três motivos que, segundo ele, poderiam explicar um descontentamento da emissora: as apostas esportivas, conhecidas como bets, o fim da escala de trabalho 6x1 e a proposta de oferecer transporte gratuito aos fins de semana.

“Certamente, a Globo tá com raiva de mim porque eu acabei com bets e ela tinha a bet. Certamente, a Globo tá com raiva de mim porque nós aprovamos o fim da escala 6x1. Certamente, ela está com raiva de mim porque sabe que eu vou dar o transporte gratuito no final de semana para o povo brasileiro”, disse Lula.

Almoço antes da sabatina

Flávio Bolsonaro foi recebido por João Roberto Marinho, presidente do Grupo Globo, e Paulo Tonet, vice-presidente de Relações Institucionais. A emissora informou que o encontro teve caráter institucional e não contou com a presença de lideranças do jornalismo.

Em nota, a Globo afirmou que visitas institucionais fazem parte da rotina de seus executivos e que é usual receber candidatos a cargos eletivos para encontros de cortesia.

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O senador esteve acompanhado de Rogério Marinho (PL-RN), coordenador-geral de sua campanha presidencial, e de um assessor de imprensa, segundo informações publicadas pelo jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles.