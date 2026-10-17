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CASO MASTER

PF pede prorrogação de inquérito sobre financiamento do Dark Horse

Hoje candidato a presidente, o senador Flávio Bolsonaro pediu R$ 134 milhões ao banqueiro Daniel Vorcaro supostamente para financiar o filme

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André Richter - Repórter da Agência Brasil
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André Richter - Repórter da Agência Brasil
Repórter
17/10/2026 09:23

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As medidas econômicas que o time de Flávio cogita em meio ao temor de dano eleitoral
Caso chegou ao Supremo após o deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) solicitar a investigação sobre o pedido de dinheiro feito pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência da República, a Vorcaro para o custeio das gravações crédito: Foto: Carlos Moura/Agência Senado

A Polícia Federal (PF) pediu nessa sexta-feira (16/10) ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), a prorrogação, por 90 dias, do inquérito que investiga os pagamentos do ex-banqueiro Daniel Vorcaro para o filme "Dark Horse", a cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro.

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De acordo com o delegado responsável pela apuração, Anderson Rodrigo Andrade de Lima, a prorrogação é necessária para conclusão de perícias contábeis e para aguardar a tramitação do pedido de cooperação internacional com os Estados Unidos para obter registros financeiros de entidades estrangeiras que teriam recebido repasses.

Os investigadores da PF também avaliam documentos repassados pelo empresário Antônio Carlos Freixo Júnior, delator do caso Master.

Os documentos comprovariam repasses para o fundo de investimentos Havengate Development, criado nos Estados Unidos para receber os pagamentos para o filme.

Leia Mais

O caso chegou ao Supremo após o deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) solicitar a investigação sobre o pedido de dinheiro feito pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência da República, a Vorcaro para o custeio das gravações.

O filme que retrata a vida política de Bolsonaro veio à torna após o site "The Intercept" revelar que o senador pediu dinheiro a Vorcaro para financiar as gravações.

Após a divulgação da conversa entre Flávio e Vorcaro, ocorrida em novembro do ano passado, o senador negou ter combinado qualquer vantagem indevida com o banqueiro e disse que os recursos eram privados.

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Em julho deste ano, Flávio Bolsonaro foi incluído no inquérito e também passou a ser investigado.

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