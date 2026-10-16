Flávio cita Globo e Huck após pergunta sobre dinheiro recebido de Vorcaro

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) citou a TV Globo e o apresentador Luciano Huck ao ser questionado pela jornalista Renata Lo Prete, durante entrevista ao Jornal Nacional nesta sexta-feira (16), sobre a diferença entre o custo de um filme sobre seu pai, Jair Bolsonaro (PL), e o valor solicitado ao banqueiro Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master.

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Segundo Flávio, o filme custou R$ 75 milhões, conforme perícia da própria produtora, enquanto ele teria pedido R$ 134 milhões a Vorcaro. O senador afirmou que o contrato não foi cumprido e que a produção foi concluída com os recursos aportados pelo banqueiro e por outros investidores. Ele classificou a operação como uma relação privada e disse que o dinheiro era lícito.

Para rebater a pergunta, Flávio alegou que o programa de Luciano Huck teria recebido mais de R$ 100 milhões — estimados por ele em R$ 160 milhões — para uma ação publicitária envolvendo o banco de Vorcaro. Também mencionou o desligamento de um então diretor do Grupo Globo após a revelação de conversas com o banqueiro.

Renata rebateu as comparações e fez dois esclarecimentos. A jornalista afirmou que a compra de espaço comercial e os patrocínios na programação da Globo são diferentes do financiamento de um filme. Segundo ela, essas operações seguem regras de transparência e critérios de mercado e não interferem na linha editorial nem na independência do jornalismo da emissora.

Sobre o ex-diretor, Renata explicou que as conversas com Vorcaro foram reveladas na quarta e na quinta-feira, e que ele foi desligado da empresa no dia seguinte à primeira divulgação. “Então, são coisas bem diferentes”, afirmou.

Na sequência, Flávio voltou a questionar a cobertura da Globo sobre um áudio atribuído a Vorcaro e alegou que o banqueiro teria confirmado, por meio da defesa, que a voz era dele. O senador também fez acusações sobre supostos repasses relacionados a um filme sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmando que o caso deveria ser investigado.

financiamento de filme sobre Jair Bolsonaro

Um dos momentos mais longos da entrevista foi dedicado ao financiamento de Dark Horse, filme sobre Jair Bolsonaro. Renata Lo Prete afirmou que Flávio havia solicitado R$ 134 milhões a Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, e que quase R$ 70 milhões foram repassados. A jornalista questionou o fato de o dinheiro ter sido destinado a um fundo nos Estados Unidos, administrado por um amigo de Eduardo Bolsonaro, em vez de ter sido transferido diretamente à produtora do filme.

Flávio corrigiu a descrição do fundo e afirmou que se trata de uma estrutura voltada à gestão do longa-metragem. Ele também sustentou que a produtora brasileira prestou contas de todos os gastos.

A jornalista contestou essa afirmação. Segundo informações apresentadas na entrevista, a perícia contratada pela produtora e encaminhada à Justiça não continha notas fiscais, recibos e extratos bancários que detalhassem todas as despesas. O perito também teria informado que não teve acesso aos dados do fundo Havengate, que concentrava parte expressiva dos recursos.

Renata Lo Prete perguntou por que Flávio havia solicitado R$ 134 milhões se a perícia citada apontava um custo de R$ 75 milhões para o filme. O candidato respondeu que o contrato não foi cumprido e que o longa foi concluído com recursos aportados por Vorcaro e outros investidores.

Ele negou irregularidades e classificou o financiamento como uma relação privada, sem contrapartidas relacionadas ao mandato de senador. Flávio também comparou o caso a relações comerciais entre o Banco Master e empresas de comunicação.

A jornalista esclareceu que a compra de espaços publicitários e os patrocínios na programação da TV Globo seguem regras próprias e não se confundem com o financiamento de uma produção cinematográfica. Ela acrescentou que essas operações comerciais não interferem na independência editorial do jornalismo da emissora. Sobre um ex-diretor do Grupo Globo que teve conversas com Vorcaro reveladas publicamente, afirmou que ele havia sido desligado da empresa após a divulgação do caso.

Renata também questionou por que Flávio procurou justamente Vorcaro entre as instituições financeiras e os bancos existentes no país. O senador respondeu que conversou com diferentes investidores e que o banqueiro aceitou participar do financiamento em uma época em que, segundo ele, não havia nada de errado.

Durante a discussão, Flávio citou uma denúncia sobre um suposto financiamento de um documentário sobre Lula e afirmou que a Polícia Federal havia confirmado as informações. A jornalista contestou a declaração e afirmou que o conteúdo não estava confirmado pelo jornalismo da TV Globo. Segundo informações mencionadas na entrevista, a própria Polícia Federal havia declarado que Vorcaro não prestou depoimento com o conteúdo descrito nem entregou documentos ou informações correspondentes à denúncia divulgada pela revista Veja.

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Renata Lo Prete ressaltou que procurava basear as perguntas em fatos respaldados por investigações oficiais ou apurações jornalísticas da emissora. Flávio, por sua vez, insistiu nas acusações e defendeu que o caso fosse investigado.