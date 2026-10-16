PF descobre voos de Flávio Bolsonaro pagos por dono de bet que é investigado por fraudes no INSS

Uma investigação da Polícia Federal apontou que uma holding de apostas online pertencente ao advogado Willer Tomaz pagou voos em jatos executivos entre Portugal e França para o senador Flávio Bolsonaro em 2025. O parlamentar é candidato à Presidência pelo PL. As informações da investigação foram revelados pelo jornal “Folha de S.Paulo”.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Willer Tomaz é investigado sob a acusação de repassar valores obtidos em fraudes contra a Previdência no escândalo do INSS. Ao lado de Jorge Barbosa Dias, ele comanda a Rede Loto, primeira bet autorizada a atuar no Brasil com licença concedida pelo governo fluminense em maio de 2023.

Leia Mais

Trechos contratados na Europa

Documentos localizados no computador de Willer confirmam os seguintes trajetos:

em 11 de abril de 2025, voo de Lisboa para Nice pela empresa de táxi aéreo NetJets;

em 23 de maio de 2025, deslocamento ao lado de familiares de Cascais até Nice;

embarque imediato em novo voo com destino a Paris.

Em nota, o advogado da bet comunicou que os pagamentos não partiram da empresa e frisou que "os deslocamentos foram passeios de lazer entre amigos e suas famílias, custeados por Willer e sem contrapartida de qualquer natureza". A manifestação também informou que a Rede Loto não tem participação de investigados por jogo ilegal.

Questionado pelo jornal "Folha de S.Paulo", Flávio Bolsonaro garantiu que mantém relação de amizade com Willer e ressaltou que "associar essa afinidade pessoal a suposições de irregularidades é mera ilação, sem qualquer fundamento nos fatos".

Processo de licenciamento na Loterj

A Cathedral Holdings S.A. foi constituída em Portugal em 16 de janeiro apenas com sócios brasileiros. Integram o quadro societário Willer Tomaz, sua esposa Flávia Oliveira Corrêa, sua irmã, Igor Mateus Barbosa Moura e Jorge Barbosa Dias. Dias enfrentou processo por jogo ilegal e lavagem de dinheiro em 2022, com absolvição transitada em julgado em 2023.

Em 17 de fevereiro de 2023, a offshore registrou a Rede Loto na Junta Comercial de São Paulo. Já em 27 de abril, dia da publicação do edital da Loterj em veículo de grande circulação, a bet entregou 132 páginas às 9h09. O processo dispensou a identificação dos beneficiários finais por ausência dessa exigência no modelo estadual.

A Loterj aprovou a atuação da Rede Loto sob a marca BestBet em 25 de maio de 2023. O despacho teve assinatura de Hazenclever Cançado, nomeado por Cláudio Castro por indicação de Flávio Bolsonaro. Cançado não atendeu aos contatos da reportagem.

A rapidez do procedimento motivou pedido de impugnação formulado pela empresa Modelo Informática, demanda que não foi analisada. A Loterj sustentou que a empresa atendeu a todas as exigências legais do edital.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Willer Tomaz figura ainda como beneficiário final de outra empresa contratada pela Loterj, que faturou R$ 188 milhões entre junho de 2023 e agosto de 2026.