PF descobre voos de Flávio Bolsonaro pagos por dono de bet que é investigado por fraudes no INSS
Relatório aponta viagens em jatos executivos na Europa bancadas por holding; senador e empresário afirmam que viagens foram lazer entre amigos
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Uma investigação da Polícia Federal apontou que uma holding de apostas online pertencente ao advogado Willer Tomaz pagou voos em jatos executivos entre Portugal e França para o senador Flávio Bolsonaro em 2025. O parlamentar é candidato à Presidência pelo PL. As informações da investigação foram revelados pelo jornal “Folha de S.Paulo”.
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Willer Tomaz é investigado sob a acusação de repassar valores obtidos em fraudes contra a Previdência no escândalo do INSS. Ao lado de Jorge Barbosa Dias, ele comanda a Rede Loto, primeira bet autorizada a atuar no Brasil com licença concedida pelo governo fluminense em maio de 2023.
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Trechos contratados na Europa
Documentos localizados no computador de Willer confirmam os seguintes trajetos:
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em 11 de abril de 2025, voo de Lisboa para Nice pela empresa de táxi aéreo NetJets;
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em 23 de maio de 2025, deslocamento ao lado de familiares de Cascais até Nice;
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embarque imediato em novo voo com destino a Paris.
Em nota, o advogado da bet comunicou que os pagamentos não partiram da empresa e frisou que "os deslocamentos foram passeios de lazer entre amigos e suas famílias, custeados por Willer e sem contrapartida de qualquer natureza". A manifestação também informou que a Rede Loto não tem participação de investigados por jogo ilegal.
Questionado pelo jornal "Folha de S.Paulo", Flávio Bolsonaro garantiu que mantém relação de amizade com Willer e ressaltou que "associar essa afinidade pessoal a suposições de irregularidades é mera ilação, sem qualquer fundamento nos fatos".
Processo de licenciamento na Loterj
A Cathedral Holdings S.A. foi constituída em Portugal em 16 de janeiro apenas com sócios brasileiros. Integram o quadro societário Willer Tomaz, sua esposa Flávia Oliveira Corrêa, sua irmã, Igor Mateus Barbosa Moura e Jorge Barbosa Dias. Dias enfrentou processo por jogo ilegal e lavagem de dinheiro em 2022, com absolvição transitada em julgado em 2023.
Em 17 de fevereiro de 2023, a offshore registrou a Rede Loto na Junta Comercial de São Paulo. Já em 27 de abril, dia da publicação do edital da Loterj em veículo de grande circulação, a bet entregou 132 páginas às 9h09. O processo dispensou a identificação dos beneficiários finais por ausência dessa exigência no modelo estadual.
A Loterj aprovou a atuação da Rede Loto sob a marca BestBet em 25 de maio de 2023. O despacho teve assinatura de Hazenclever Cançado, nomeado por Cláudio Castro por indicação de Flávio Bolsonaro. Cançado não atendeu aos contatos da reportagem.
A rapidez do procedimento motivou pedido de impugnação formulado pela empresa Modelo Informática, demanda que não foi analisada. A Loterj sustentou que a empresa atendeu a todas as exigências legais do edital.
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Willer Tomaz figura ainda como beneficiário final de outra empresa contratada pela Loterj, que faturou R$ 188 milhões entre junho de 2023 e agosto de 2026.