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ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro chama Moraes de "articulador" político de Lula

Presidenciável do PL também defendeu reforma no Judiciário, mas evitou citar o ministro do STF Kassio Nunes Marques, indicado por seu pai, Jair Bolsonaro

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Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense
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Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense
Repórter
16/10/2026 22:06

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Entrevista de Flávio Bolsonaro a Rede Globo
Entrevista de Flávio Bolsonaro a Rede Globo crédito: Reprodução/Globo

Candidato do PL à presidência, Flávio Bolsonaro disse nesta sexta-feira (16/10) que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), age como "articulador" do presidente e postulante à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, com o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União-AP).

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"Alexandre de Moraes é um articulado político de Lula em Brasília. Ele (Moraes) que fez as pazes entre Lula e Alcolumbre", afirmou Flávio, em sabatina realizada na TV Globo. Ao comentar sobre Moraes, que é o magistrado que atuou como relator no inquérito no Supremo que resultou na prisão de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de estado, Flávio Bolsonaro endossou reforma do Judiciário.

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"O Judiciário tem que combater penduricalhos, privilégios, são R$ 24 bilhões por ano. Nós vamos proteger a instituição. (...)", disse. Perguntado sobre possíveis críticas ao ministro do STF Kássio Nunes Marques por possíveis envolvimentos no caso do Banco Master, Flávio não o citou nominalmente e pontuou que "ninguém estaria abaixo da lei".

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"O problema do Brasil é que as pessoas acham que estão acima da lei", acrescentou o presidenciável, que também defendeu atuação do Congresso para impeachment de ministros do Supremo.   

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