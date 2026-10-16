Flávio Bolsonaro chama Moraes de "articulador" político de Lula

Candidato do PL à presidência, Flávio Bolsonaro disse nesta sexta-feira (16/10) que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), age como "articulador" do presidente e postulante à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, com o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União-AP).

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"Alexandre de Moraes é um articulado político de Lula em Brasília. Ele (Moraes) que fez as pazes entre Lula e Alcolumbre", afirmou Flávio, em sabatina realizada na TV Globo. Ao comentar sobre Moraes, que é o magistrado que atuou como relator no inquérito no Supremo que resultou na prisão de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de estado, Flávio Bolsonaro endossou reforma do Judiciário.

"O Judiciário tem que combater penduricalhos, privilégios, são R$ 24 bilhões por ano. Nós vamos proteger a instituição. (...)", disse. Perguntado sobre possíveis críticas ao ministro do STF Kássio Nunes Marques por possíveis envolvimentos no caso do Banco Master, Flávio não o citou nominalmente e pontuou que "ninguém estaria abaixo da lei".

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"O problema do Brasil é que as pessoas acham que estão acima da lei", acrescentou o presidenciável, que também defendeu atuação do Congresso para impeachment de ministros do Supremo.