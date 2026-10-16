Flávio na Globo: "O maior ajuste fiscal a ser feito é tirar o Lula"

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O candidato do PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, afirmou nesta sexta-feira (16), em entrevista à TV Globo, que a saída do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) do governo seria a principal medida para ajustar as contas públicas do país. “O maior ajuste fiscal que o Brasil pode fazer é tirar o Lula. Ele hoje é o maior problema para esse desencontro de contas”, declarou.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Questionado pela jornalista Renata Lo Prete sobre as propostas de ajuste fiscal defendidas por integrantes de sua equipe econômica, Flávio negou que pretenda acabar com a política de reajustes do salário mínimo acima da inflação, desvincular o aumento das aposentadorias do mínimo ou alterar a Constituição para eliminar os pisos de gastos com saúde e educação.

O candidato foi questionado sobre como pretende alcançar a economia de R$ 200 bilhões prometida por sua equipe sem promover mudanças nesses componentes das despesas públicas. A jornalista ressaltou que economistas, inclusive apoiadores de Flávio, consideram difícil atingir essa meta sem alterações em gastos de grande peso no orçamento federal.

Em resposta, Flávio afirmou que pretende reduzir o número de ministérios, combater a corrupção e melhorar a gestão das empresas estatais. Segundo ele, o governo tem atualmente 39 ministérios e, caso seja eleito, pretende cortar pelo menos dez. O senador reconheceu, porém, que a redução, isoladamente, não seria suficiente para gerar uma economia de R$ 200 bilhões por ano.

Flávio também comparou os resultados financeiros das estatais nos governos de Jair Bolsonaro (PL) e Lula. De acordo com o candidato, as empresas tiveram superávit ou lucro de R$ 18 bilhões durante a gestão Bolsonaro, enquanto, no governo Lula, acumulam R$ 36 bilhões em prejuízos. Ele atribuiu a diferença de R$ 54 bilhões à corrupção e à má gestão.

Outra proposta apresentada pelo senador é utilizar imóveis da União para gerar receitas. Ele afirmou que o governo federal possui mais de 30 mil imóveis, muitos deles abandonados, e defendeu a criação de um fundo para administrar esses bens. Segundo Flávio, o patrimônio tem avaliação próxima de R$ 1,7 trilhão, embora esteja desatualizada. O candidato afirmou que a operação poderia gerar R$ 200 bilhões em novas receitas.

O senador também citou a possibilidade de antecipar recursos de dívidas que a União tem a receber. Segundo ele, o governo poderia securitizar cerca de R$ 3 trilhões em créditos e obter outros R$ 200 bilhões para o orçamento a cada ano.

A exploração de petróleo na Margem Equatorial, na região do Amapá, foi outro ponto mencionado pelo candidato. Flávio afirmou que a atividade poderia gerar mais de R$ 100 bilhões inicialmente, por meio de royalties e outras receitas. Ele criticou Lula por não ter iniciado a exploração na região e disse que a proposta já constava no plano de governo de Bolsonaro em 2022.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ao encerrar a explicação sobre as medidas, Flávio voltou a defender o combate à corrupção e o uso de inteligência artificial na administração pública como instrumentos para reduzir despesas e melhorar a gestão federal.