Renata Lo Prete para Flávio na Globo: "Fiquei sem resposta"

A jornalista Renata Lo Prete cobrou uma resposta de Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, sobre como a retirada da marcação das munições ajudaria no combate ao crime organizado. O episódio ocorreu durante sabatina na TV Globo, na noite desta sexta-feira (16/10).

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Renata ponderou que eliminar a identificação das munições poderia dificultar as investigações. Em resposta, Flávio citou o endurecimento das leis penais, o combate à impunidade e investimentos em tecnologia e inteligência artificial na segurança pública.

“Isso é muito maior do que qualquer detalhezinho desse em cima de uma cápsula. A polícia tem que investigar”, afirmou o senador.

A jornalista, então, voltou ao questionamento: “Candidato, eu entendi que fiquei sem respostas sobre a questão de retirar a marcação das munições”. Flávio minimizou o tema e disse que se tratava de uma questão menor diante dos problemas do país.

Estatuto do Desarmamento

Na sequência, Renata perguntou se Flávio pretende revogar o Estatuto do Desarmamento, diante de propostas defendidas por aliados. O candidato afirmou que a legislação precisa ser aprimorada e defendeu o direito à posse de armas para cidadãos que atendam aos requisitos legais.

“O problema está nas armas, na mão das pessoas erradas”, declarou.

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Flávio também citou a queda de 17% na taxa de homicídios no primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro (PL) para defender seu argumento sobre o acesso a armas. Na sequência, criticou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), acusando-o de usar reajustes do Bolsa Família para conquistar votos em período eleitoral.