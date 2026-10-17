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ELEIÇÕES 2026

Flávio ao pedir voto: ‘Você sabe exatamente o que está levando para casa’

Candidato do PL diz que o adversário, Lula, tenta enganar a população com o anúncios de benefícios na reta final do mandato

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AM
Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
17/10/2026 12:05

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Flávio transforma sabatina da Globo em ensaio para duelo com Lula nos debates
Flávio Bolsonaro foi entrevistado pela jornalista Renata Lo Prete crédito: Foto: Reprodução/G1

Candidato à Presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse que é transparente com os eleitores ao pedir voto, acusando o adversário no segundo turno, o presidente Lula (PT), de tentar “enganar” a população.

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Durante entrevista à TV Globo nessa sexta-feira (17/10), Flávio se dirigiu diretamente aos eleitores nas considerações finais. Ele saiu na frente no primeiro turno, com 47,03%, contra 45,16% do petista.

“Eu trabalho com a verdade. Você vai votar em Flávio Bolsonaro, você sabe exatamente o que você está levando para casa”, disse.

O candidato do PL ironizou Lula por “esquecer por quatro anos de quem recebe Bolsa Família” e conceder o único reajuste no mandato em 17 de setembro, a 17 dias da eleição. O piso do programa saiu de R$ 600 para R$ 691, aplicando a correção inflacionária acumulada desde 2023. Também em entrevista à Globo, o presidente disse que "não sabia" que não tinha acontecido o reajuste anteriormente.

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Flávio afirmou ainda que o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), “triplicou o valor” do Bolsa Família. Omitiu, porém, que ele aumentou o piso do benefício em R$ 200 a 100 dias da eleição de 2022, em atuação similar à que criticou de Lula.

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“Eu vou lembrar de você em todos os dias do meu governo, não é só em época de eleição como está fazendo o Lula. Ele engana as pessoas para conseguir voto. Eu, não. Eu trabalho com a verdade”, completou.

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