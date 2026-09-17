Quem recebe Bolsa Família terá R$ 91 a mais no bolso; veja o calendário

Os beneficiários do programa Bolsa Família receberão um valor maior a partir de outubro. O governo federal anunciou um reajuste de 15,04% no benefício, o que eleva o pagamento mínimo de R$ 600 para R$ 691. A medida, que representa a primeira correção desde o relançamento do programa em março de 2023, tem como objetivo corrigir a inflação acumulada e garantir maior poder de compra às famílias atendidas.

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A atualização do valor será automática para todos os que já fazem parte do programa de transferência de renda. Os depósitos seguirão o cronograma habitual, organizado com base no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada responsável familiar. O dinheiro será creditado na conta poupança social digital, movimentada pelo aplicativo Caixa Tem.

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Qual o novo valor do Bolsa Família?

O novo valor mínimo do Bolsa Família será de R$ 691 por família a partir de outubro. Esse montante representa um aumento de R$ 91 em relação ao piso anterior de R$ 600, aplicando um reajuste de 15,04% sobre o benefício social básico.

É importante lembrar que esse é o valor de partida. Com a soma dos benefícios complementares, o valor médio pago deverá passar para cerca de R$ 777. O programa inclui adicionais que variam conforme a composição familiar, como o Benefício de Renda de Cidadania (R$ 164 por integrante), o Benefício Primeira Infância (R$ 173 por criança de até 7 anos) e o Benefício Variável Familiar (R$ 58 por gestante ou jovem de 7 a 18 anos).

Quem tem direito ao novo valor?

Todas as famílias atualmente cadastradas e aprovadas no Bolsa Família receberão o valor reajustado automaticamente, sem a necessidade de realizar um novo cadastro. Para ser elegível ao programa, a principal regra é que a renda de cada pessoa da família seja de, no máximo, R$ 218 por mês.

Além disso, é fundamental que a família esteja com os dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico) para Programas Sociais do Governo Federal. A atualização das informações deve ser feita em uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) no município.

Quando começa o pagamento do Bolsa Família com aumento?

O pagamento com o valor reajustado começa a ser depositado no mês de outubro. O calendário oficial escalona as datas ao longo dos últimos dez dias úteis do mês, para evitar sobrecarga no sistema da Caixa Econômica Federal.

Os pagamentos começam no dia 19 de outubro e são realizados nos dias úteis seguintes, conforme o último dígito do NIS. Os valores ficam disponíveis para saque ou movimentação pelo aplicativo Caixa Tem na data indicada para cada beneficiário.

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Calendário de pagamentos de outubro

O cronograma de pagamentos do Bolsa Família é organizado conforme o dígito final do Número de Identificação Social (NIS). Os depósitos de outubro começam no dia 19 e seguem o calendário habitual do programa, distribuídos ao longo dos últimos dez dias úteis do mês. As datas exatas para cada final de NIS devem ser consultadas nos canais oficiais da Caixa e do governo federal.