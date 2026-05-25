Bolsa Família em 2026: entenda como funciona o programa

Debates recentes trouxeram o Bolsa Família de volta ao centro das atenções. Com a discussão em alta, muitas pessoas buscam entender como funciona atualmente o principal programa de transferência de renda do país, que alcança 19,08 milhões de lares.

O objetivo do programa é, principalmente, garantir uma renda mínima para famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Para isso, o governo federal combina um valor-base com adicionais que variam conforme a composição de cada família, buscando atender de forma mais específica às necessidades de crianças, adolescentes e gestantes.

Quem tem direito ao Bolsa Família em 2026?

A porta de entrada para o programa é o Cadastro Único (CadÚnico), sendo obrigatório que as famílias realizem a atualização dos dados no sistema a cada 24 meses.

A principal regra para ser elegível é ter uma renda familiar mensal por pessoa de até R$ 218. Se a renda de cada integrante da família estiver dentro desse limite, o grupo pode ser incluído no programa.

Além do critério de renda, as famílias precisam cumprir algumas condicionalidades nas áreas de saúde e educação. São elas:

realização de acompanhamento pré-natal para gestantes;

acompanhamento do calendário nacional de vacinação;

monitoramento do estado nutricional de crianças menores de 7 anos;

frequência escolar mínima de 60% para crianças de 4 a 6 anos;

frequência escolar mínima de 75% para beneficiários de 6 a 18 anos incompletos.

Quais são os valores pagos?

O pagamento do Bolsa Família não é um valor fixo e único para todos e é composto por diferentes partes, que se somam para formar o benefício final de cada família. A estrutura atual de valores inclui:

Benefício Primeira Infância: um adicional de R$ 150 para cada criança de até 6 anos de idade.

Benefício Variável Familiar: um extra de R$ 50 para gestantes, nutrizes (mães que amamentam), crianças e adolescentes de 7 a 18 anos incompletos.

Com esses complementos, o valor médio pago às famílias tem ficado em R$ 678,01 por domicílio, conforme dados oficiais divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

Além disso, o programa conta com a chamada "Regra de proteção", que permite que famílias cuja renda aumente para até meio salário mínimo por pessoa continuem recebendo 50% do valor do benefício por um período de até dois anos.

O programa

Atualmente, das 49,57 milhões de pessoas atendidas, as mulheres representam 58,7% dos beneficiários; o número alcança 29,11 milhões.

Um estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) ganhou visibilidade recentemente ao expor que o benefício resulta em melhores indicadores sociais, ou seja, o Bolsa Família atua sobre a pobreza imediata e assegura condições mínimas de dignidade para a população vulnerável.

Ainda de acordo com a pesquisa da FGV, os jovens beneficiários, quando adultos, deixam o programa, se inserem no mercado formal e melhoram de vida, indicando efeitos positivos em relação à pobreza e à desigualdade.

É importante ressaltar que estar inscrito no Cadastro Único e atender aos critérios de renda não garante a entrada imediata no programa. A inclusão de novas famílias depende do orçamento disponível e das vagas existentes.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata