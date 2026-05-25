Assine
overlay
Início Economia
BENEFÍCIO SOCIAL

Bolsa Família em 2026: entenda como funciona o programa

Entenda os valores, os critérios para receber o auxílio e os benefícios sociais do programa

Publicidade
Carregando...
FS
Flor Sette Camara*
FS
Flor Sette Camara*
Repórter
25/05/2026 16:07 - atualizado em 25/05/2026 16:07

compartilhe

SIGA
×
Bolsa Família em 2026: entenda como funciona o programa
O cartão do Bolsa Família, principal programa de transferência de renda do país, que alcança milhões de lares brasileiros crédito: depositphotos.com / rafapress

Debates recentes trouxeram o Bolsa Família de volta ao centro das atenções. Com a discussão em alta, muitas pessoas buscam entender como funciona atualmente o principal programa de transferência de renda do país, que alcança 19,08 milhões de lares.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O objetivo do programa é, principalmente, garantir uma renda mínima para famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Para isso, o governo federal combina um valor-base com adicionais que variam conforme a composição de cada família, buscando atender de forma mais específica às necessidades de crianças, adolescentes e gestantes.

Quem tem direito ao Bolsa Família em 2026?

A porta de entrada para o programa é o Cadastro Único (CadÚnico), sendo obrigatório que as famílias realizem a atualização dos dados no sistema a cada 24 meses.

A principal regra para ser elegível é ter uma renda familiar mensal por pessoa de até R$ 218. Se a renda de cada integrante da família estiver dentro desse limite, o grupo pode ser incluído no programa.

Leia Mais

Além do critério de renda, as famílias precisam cumprir algumas condicionalidades nas áreas de saúde e educação. São elas:

  • realização de acompanhamento pré-natal para gestantes;

  • acompanhamento do calendário nacional de vacinação;

  • monitoramento do estado nutricional de crianças menores de 7 anos;

  • frequência escolar mínima de 60% para crianças de 4 a 6 anos;

  • frequência escolar mínima de 75% para beneficiários de 6 a 18 anos incompletos.

Quais são os valores pagos?

O pagamento do Bolsa Família não é um valor fixo e único para todos e é composto por diferentes partes, que se somam para formar o benefício final de cada família. A estrutura atual de valores inclui:

  • Benefício Primeira Infância: um adicional de R$ 150 para cada criança de até 6 anos de idade.

  • Benefício Variável Familiar: um extra de R$ 50 para gestantes, nutrizes (mães que amamentam), crianças e adolescentes de 7 a 18 anos incompletos.

Com esses complementos, o valor médio pago às famílias tem ficado em R$ 678,01 por domicílio, conforme dados oficiais divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

Além disso, o programa conta com a chamada "Regra de proteção", que permite que famílias cuja renda aumente para até meio salário mínimo por pessoa continuem recebendo 50% do valor do benefício por um período de até dois anos.

O programa

Atualmente, das 49,57 milhões de pessoas atendidas, as mulheres representam 58,7% dos beneficiários; o número alcança 29,11 milhões.

Um estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) ganhou visibilidade recentemente ao expor que o benefício resulta em melhores indicadores sociais, ou seja, o Bolsa Família atua sobre a pobreza imediata e assegura condições mínimas de dignidade para a população vulnerável.

Ainda de acordo com a pesquisa da FGV, os jovens beneficiários, quando adultos, deixam o programa, se inserem no mercado formal e melhoram de vida, indicando efeitos positivos em relação à pobreza e à desigualdade.

É importante ressaltar que estar inscrito no Cadastro Único e atender aos critérios de renda não garante a entrada imediata no programa. A inclusão de novas famílias depende do orçamento disponível e das vagas existentes.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

Tópicos relacionados:

auxilio bolsa-familia cadunico

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay