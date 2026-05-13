Calendário do Bolsa Família: veja as datas de pagamento de maio
O cronograma de depósitos já foi divulgado pela Caixa; confira o dia exato em que o benefício cai na conta de acordo com o final do seu NIS
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Os pagamentos de maio do Bolsa Família já têm datas definidas pela Caixa Econômica Federal. O cronograma, organizado conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários, começa em 18 de maio e segue até o dia 29 do mesmo mês.
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O repasse dos valores é feito de forma escalonada para evitar aglomerações em agências e sobrecarga no sistema. As famílias podem movimentar o dinheiro diretamente pelo aplicativo Caixa Tem, que permite pagamentos de contas, transferências via Pix e saques sem cartão em terminais de autoatendimento e casas lotéricas.
Para ter direito ao benefício, a principal regra é que a renda de cada pessoa da família seja de, no máximo, R$ 218 por mês. Além disso, é necessário manter os dados do Cadastro Único (CadÚnico) sempre atualizados, pois o governo utiliza essa base para identificar as famílias que se enquadram nos critérios do programa.
Calendário do Bolsa Família de maio
A ordem dos depósitos segue o dígito final do NIS. Para saber o dia exato do pagamento, o responsável familiar deve conferir o número impresso no cartão do programa. Confira as datas completas para este mês:
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NIS final 1: 18 de maio
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NIS final 2: 19 de maio
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NIS final 3: 20 de maio
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NIS final 4: 21 de maio
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NIS final 5: 22 de maio
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NIS final 6: 25 de maio
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NIS final 7: 26 de maio
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NIS final 8: 27 de maio
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NIS final 9: 28 de maio
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NIS final 0: 29 de maio
Qual o valor do Bolsa Família?
O valor mínimo do benefício é de R$ 600 por família. No entanto, existem adicionais que podem aumentar o total recebido, dependendo da composição familiar. Os principais valores extras são:
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Benefício Primeira Infância: R$ 150 para cada criança de até 6 anos.
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Benefício Variável Familiar: R$ 50 para gestantes e crianças ou adolescentes de 7 a 18 anos incompletos.
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Benefício Variável Familiar Nutriz: Seis parcelas de R$ 50 para mães de bebês com até seis meses de idade.
Para verificar a situação, o dia do pagamento e o valor exato a ser recebido, os beneficiários podem usar os canais oficiais do governo, como o aplicativo do Bolsa Família e o Caixa Tem. A consulta também pode ser feita no Portal Cidadão da Caixa ou pelos telefones 111 (Caixa) e 121 (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome).
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata