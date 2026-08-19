Quanto cada família recebe de Bolsa Família: calcule seu valor

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O valor do Bolsa Família, um dos principais programas de transferência de renda do governo federal, gera dúvidas comuns entre os beneficiários. Embora a quantia mínima seja de R$ 600, o total pode ser maior dependendo da composição de cada família, graças a uma série de benefícios adicionais.

O cálculo, que segue as regras estabelecidas em 2023, é feito a partir de uma estrutura que visa proteger principalmente crianças, adolescentes e gestantes. Compreender como esses valores se somam é fundamental para o planejamento financeiro das famílias atendidas pelo programa.

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Como o valor do Bolsa Família é calculado?

O cálculo do Bolsa Família parte de um valor mínimo de R$ 600 por família. A essa base são somados benefícios adicionais, que variam conforme a composição familiar, como a presença de crianças, adolescentes, gestantes e nutrizes, elevando a quantia final recebida mensalmente.

Quais são os adicionais do Bolsa Família?

Benefício Primeira Infância: concede R$ 150 por criança com idade entre zero e seis anos;

Benefício Variável Familiar: paga um adicional de R$ 50 para gestantes, crianças e adolescentes com idade entre sete e 18 anos incompletos;

Benefício Variável Familiar Nutriz: garante um extra de R$ 50 por bebê de até seis meses de idade na família.

Dessa forma, uma família com uma criança de três anos e um adolescente de 14 anos, por exemplo, receberia o piso de R$ 600, mais R$ 150 (Primeira Infância) e mais R$ 50 (Variável Familiar), totalizando um benefício de R$ 800.

O que é a Regra de Proteção?

A Regra de Proteção garante que, mesmo que a renda por pessoa da família aumente para um valor acima do limite de entrada do programa (R$ 218), mas permaneça abaixo de meio salário mínimo (valor que é atualizado anualmente), a família não seja imediatamente excluída. Nesse caso, ela passa a receber 50% do valor do benefício por até dois anos.

Como consultar o valor exato do benefício?

Aplicativo Caixa Tem

Aplicativo Bolsa Família

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.