Bolsa Família: 5 mitos e verdades sobre o programa que você precisa saber

O Bolsa Família é um dos principais programas de transferência de renda do Brasil, mas ainda é cercado por muitas dúvidas e informações incorretas. Veja os cinco mitos mais comuns sobre as regras e o funcionamento do benefício, e entenda os critérios corretos para quem depende do auxílio ou busca informações seguras.

Muitas das falsas informações circulam em redes sociais e podem levar a interpretações equivocadas sobre quem tem direito, quais são as obrigações e como o valor é calculado. O programa possui regras definidas pelo governo federal, que garantem um valor mínimo de R$ 600 por família e visam assegurar que o auxílio chegue àqueles que realmente se enquadram nos critérios de vulnerabilidade social.

Leia Mais

Bolsa Família: 5 mitos e verdades

Para ajudar a entender melhor o funcionamento do programa, separamos as dúvidas mais recorrentes e explicamos o que a legislação realmente diz sobre cada uma delas. Confira abaixo os esclarecimentos.

1. Quem trabalha de carteira assinada perde o benefício?

Isso é um mito. O cancelamento não é imediato. Famílias beneficiárias que conseguem um emprego formal entram na chamada Regra de Proteção. Se a renda familiar por pessoa ficar abaixo de meio salário mínimo (atualmente R$ 810,50), a família pode permanecer no programa por até dois anos, recebendo 50% do valor do benefício a que teria direito.

2. O benefício impede a compra de bens como celular ou moto?

Mito. O critério para receber o Bolsa Família é a renda familiar por pessoa, e não a posse de bens. A compra de um item, como um eletrodomésticos ou uma motocicleta, não leva ao cancelamento automático. O benefício só é revisto se houver uma atualização no Cadastro Único que indique que a renda da família ultrapassou o limite do programa.

3. O valor do Bolsa Família é igual para todos?

Não, isso é um mito. O programa garante um piso de R$ 600, mas o valor final varia conforme a composição familiar. São pagos valores adicionais: R$ 150 para cada criança de 0 a 6 anos (Benefício Primeira Infância), R$ 50 para gestantes, bebês de até seis meses (Benefício Variável Nutriz) e para cada criança ou adolescente de 7 a 17 anos (Benefício Variável Familiar). Isso torna o cálculo individualizado.

4. Estar desempregado garante o direito ao auxílio?

Mito. Estar desempregado não garante, por si só, o acesso ao programa. O requisito principal é que a renda familiar por pessoa não ultrapasse R$ 218 mensais, limite estabelecido para a extrema pobreza em 2026. Além disso, é indispensável estar com a inscrição atualizada no Cadastro Único (CadÚnico), pois dados desatualizados podem levar ao bloqueio do benefício.

5. O programa estimula as pessoas a não trabalharem?

Essa afirmação é um mito. O Bolsa Família exige contrapartidas, conhecidas como condicionalidades, nas áreas de saúde e educação. As famílias precisam cumprir exigências como manter o cartão de vacinação de crianças e gestantes em dia e garantir a frequência escolar mínima (60% para crianças de 4 a 5 anos e 75% para beneficiários de 6 a 17 anos). O objetivo do auxílio é ser uma rede de proteção para a superação da vulnerabilidade, e não um estímulo à inatividade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.