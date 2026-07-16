A trajetória do Bolsa Família: de FHC a Lula, a evolução do programa até 2026

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O Bolsa Família, um dos programas de transferência de renda mais importantes do Brasil, nem sempre teve esse nome. A iniciativa, que hoje atende milhões de famílias, é o resultado de uma evolução de políticas sociais que começaram a ser desenhadas ainda na década de 1990 e foram unificadas no início dos anos 2000, tornando-se uma referência global no combate à pobreza.

Como nasceu o Bolsa Família?

A origem do programa remonta ao governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Naquela época, existiam diferentes auxílios federais focados em públicos específicos. Os principais eram o Bolsa Escola, que incentivava a matrícula de crianças, o Bolsa Alimentação, voltado para gestantes e crianças pequenas, e o Auxílio Gás, que subsidiava a compra do botijão de gás de cozinha.

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Embora tivessem objetivos importantes, esses benefícios funcionavam de maneira separada, o que criava desafios de gestão e dificultava o acesso para as famílias que precisavam de mais de um tipo de apoio. A ideia de unificar tudo em um único programa começou a ganhar força como uma forma de otimizar os recursos e ampliar o alcance das políticas sociais.

Quando o Bolsa Família foi criado?

O programa com o nome Bolsa Família foi instituído pela Medida Provisória 132, de outubro de 2003, durante o primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e convertido na Lei Federal nº 10.836, sancionada em 9 de janeiro de 2004. A nova estrutura unificou os programas anteriores em um só cadastro, o Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), e estabeleceu um sistema de pagamento centralizado, geralmente realizado pela Caixa Econômica Federal.

Além da unificação, o programa consolidou as chamadas condicionalidades, que são compromissos que as famílias beneficiárias precisam cumprir. Entre as exigências estão a manutenção de uma frequência escolar mínima — 85% para alunos do ensino fundamental e 75% para os do ensino médio — e a manutenção do cartão de vacinação das crianças em dia.

Quais foram as principais mudanças no programa?

Governos Dilma e Temer: Houve a expansão do programa com o plano "Brasil Sem Miséria", que buscava incluir famílias em situação de extrema pobreza. Posteriormente, foram realizadas revisões cadastrais para aprimorar a fiscalização e garantir que o benefício chegasse a quem realmente precisava.

Governo Bolsonaro: Em 2021, o Bolsa Família foi substituído pelo Auxílio Brasil. O novo programa alterou a estrutura de benefícios e aumentou o valor médio pago, especialmente durante a emergência sanitária.

Governo Lula (2023-presente): Em março de 2023, o programa voltou a se chamar Bolsa Família e passou por uma ampla reestruturação. Foram criados benefícios complementares, como um valor adicional por criança de até seis anos e para gestantes, formando uma nova cesta de benefícios que considera a composição familiar. Entre 2024 e 2026, o programa manteve essa estrutura, passando por reajustes anuais nos valores para acompanhar a inflação e por aprimoramentos nos sistemas de fiscalização.

Como funciona o Bolsa Família em 2026?

Em 2026, para receber o benefício, a principal regra é que a renda per capita da família seja compatível com os limites de elegibilidade estabelecidos pelo governo federal, que são atualizados periodicamente. A inscrição continua sendo feita através do Cadastro Único (CadÚnico). Atualmente, o programa atende cerca de 19 milhões de famílias, o maior número desde a criação do Bolsa Família, e os pagamentos mensais seguem um calendário organizado com base no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do responsável familiar.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.