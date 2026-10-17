Flávio descarta tentar reeleição: ‘Eu só preciso de um mandato’

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) garantiu nessa sexta-feira (16/10) que, se for eleito presidente da República, vai tentar promover o fim da reeleição e não disputará um novo mandato.

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“Eu estou aqui me comprometendo: eu só preciso de um mandato. Eu só quero um mandato para começar a consertar o nosso país de verdade. Porque não dá para continuar essa loucura que o atual presidente da República está fazendo”, disse, em entrevista na "TV Globo".

O candidato do PL, que disputa o segundo turno da eleição presidencial contra Lula (PT), prometeu apresentar uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) no Congresso Nacional para acabar com a reeleição para presidente. Disse ainda que o Parlamento vai decidir se o mandato “vai continuar de quatro anos ou não”.

“Ele [Lula] está disputando o poder. É a sétima vez que ele tenta um mandato de presidente da República. Eu não estou disputando poder, estou disputando o futuro da nossa nação. Eu só preciso de um mandato porque o centro do meu governo vai ser você, o trabalhador brasileiro. O centro do meu governo vai ser defender você”, reforçou Flávio.

A atual legislação proíbe que sejam candidatos parentes de até segundo grau do gestor do poder Executivo. Flávio disse que não pretende mudar a regra para permitir que seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ou algum de seus irmãos se candidate.

“E eu sei que vou fazer um mandato para corresponder às expectativas do povo brasileiro. Vou dar a minha contribuição, e na direita não faltam novas lideranças para darem continuidade a esse projeto de nação. Não é um projeto de poder”, completou Flávio Bolsonaro.



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O mesmo compromisso de não tentar a reeleição foi feito por Lula há quatro anos, quando venceu Jair Bolsonaro na disputa presidencial. Depois, disse que era o único capaz de enfrentar a extrema direita e hoje tenta um quarto mandato.