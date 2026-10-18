Carlos pede eleição do irmão para se fazer justiça a Bolsonaro

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

O senador eleito Carlos Bolsonaro (PL-SC) pediu que o irmão, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência da República, seja eleito para fazer justiça ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado por tentativa de golpe de Estado e que cumpre prisão domiciliar.

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Em uma postagem feita nas redes sociais, neste domingo (18/10), Carlos inclui ainda os condenados pelo 8 de janeiro, a quem chama de “presos políticos”.

“É necessário que exista o mínimo de justiça com o homem que dá sua vida pelo Brasil e com os presos políticos do 8 de janeiro! Sem que esse contexto seja prioridade jamais existirá democracia nesse país novamente! Presidente Flávio Bolsonaro 22!”, declarou.

É necessário que exista o mínimo de justiça com o homem que dá sua vida pelo Brasil e com os presos políticos do 8 de janeiro! Sem que esse contexto seja prioridade jamais existirá democracia nesse país novamente! Presidente @FlavioBolsonaro 2??2??! — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) October 18, 2026

Na semana passada, Carlos relatou que o pai apresenta perda de peso e fraqueza muscular em razão da redução da mobilidade durante o período de prisão domiciliar. O relato foi feito após uma visita ao ex-presidente, em Brasília, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar por recomendação médica, após ter sido internado para tratar uma pneumonia. Ele foi preso em 22 de novembro de 2025 e condenado pelo STF a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado relacionado aos acontecimentos de 2022.

Flávio Bolsonaro afirmou que pretende receber a faixa presidencial do pai. O parlamentar promete libertar Jair Bolsonaro caso seja eleito presidente.

Histórico de saúde

Desde que foi esfaqueado durante a campanha eleitoral de 2018, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, Bolsonaro passou por 14 cirurgias. Dez delas estão diretamente relacionadas às sequelas do ferimento abdominal e às complicações decorrentes de procedimentos posteriores.

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O ex-presidente também sofre de soluço refratário, ou crônico, condição que pode provocar refluxo e levar à entrada de substâncias nas vias respiratórias.