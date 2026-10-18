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ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro reúne apoiadores na Paulista para manifestação

Estão no carro de som aliados como os senadores eleitos Deltan Dallagnol (Novo-PR), Marcel van Hattem (Novo-RS) e André do Prado (PL-SP). Um dos organizadores é o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG)

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Repórter
18/10/2026 12:58

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Ato de Flávio Bolsonaro na Avenida Paulista
Ato de Flávio Bolsonaro na Avenida Paulista crédito: Reprodução/TV Globo

Por CLAYTON CASTELANI E JULIA GOUVEIA 

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SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apoiadores do presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) se reúnem na avenida Paulista na manhã deste domingo (18/10) para um comício do candidato.

O ato foi convocado após a manifestação da esquerda, a favor do presidente Lula (PT), no mesmo local no domingo passado (11/10). O evento, na ocasião, ocupou 12 quarteirões da avenida.

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Flávio chegou ao evento por volta das 11h15 e fará seu discurso sobre um dos carros de som que está no local. O trio elétrico do candidato percorre um trecho da avenida nas proximidades do Masp.

Na noite deste domingo, ele vai comparecer a debate promovido pela Band e outros veículos de imprensa, também em São Paulo.


Por volta das 11h, a avenida Paulista tinha mais manifestantes concentrados em trecho perto da rua Augusta. O ponto da principal concentração, no restaurante McDonald's, é quase intransitável para pedestres com a aglomeração.


Bloqueios nas proximidades do parque Mario Covas impedem as pessoas de chegar perto, provocando um vaivém.

O governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), também comparece. Estão no carro de som aliados como os senadores eleitos Deltan Dallagnol (Novo-PR), Marcel van Hattem (Novo-RS) e André do Prado (PL-SP). Um dos organizadores é o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), também presente.

Funk e palavras de ordem animam o público, composto por muitas pessoas de meia-idade, idosos e também famílias.

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"Quem ficar parado é petista disfarçado" é o refrão mais cantado, um tipo de sinal ao qual os manifestantes respondem com pulinhos e acenos.

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