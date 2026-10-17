Frente a frente: os 'medos' de Lula e Flávio para o debate da Band

Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) chegam ao debate da "Band" deste domingo (18/10) tecnicamente empatados nas últimas pesquisas de intenção de voto. O encontro marca o primeiro confronto ao vivo entre os candidatos do PT e do PL nesta corrida eleitoral, em formato com foco no embate direto e perguntas formuladas pelos próprios concorrentes. As equipes dos candidatos possuem medos diferentes para o encontro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Estratégia petista contra provocações

Segundo a colunista Malu Gaspar, do jornal “O Globo” o time da campanha de Lula definiu que a prioridade é evitar que o presidente demonstre irritação perante as câmeras. Os estrategistas avaliam que o petista deve se dirigir diretamente ao eleitor que assiste de casa ao responder aos questionamentos do adversário.

Leia Mais

O controle emocional motivou cuidados extras após grupos de pesquisa qualitativa identificarem momentos de irritação do presidente em entrevistas anteriores, como a concedida ao "Jornal Nacional" em agosto. Por outro lado, a participação recente de Lula no programa com Renata Lo Prete, na TV Globo, foi avaliada pela equipe como uma demonstração satisfatória de serenidade.

Para manter a preparação focada, Lula reservou a agenda do fim de semana e cancelou viagens que estavam em debate para o interior de São Paulo, Petrolina, Juazeiro e Nova Iguaçu. A nova coordenação, comandada por Camilo Santana e Rui Costa, orientou a dedicação exclusiva ao programa.

Táticas do adversário

Os assessores de Flávio Bolsonaro planejam desestabilizar o oponente por meio de temas desgastantes para a gestão petista:

esquema de desvio de aposentadorias do INSS;

apurações sobre Fábio Luís da Silva, o Lulinha;

investigações a respeito do ex-chefe de gabinete Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola.

O senador também pretende usar anotações manuscritas nas mãos, repetindo a tática de Jair Bolsonaro em 2022 para gerar curiosidade no público e apreensão no adversário.

Ainda segundo a colunista, a equipe do filho “01” de Bolsonaro temem a experiência superior de Lula em debates e demonstram cautela com o histórico de Flávio na emissora. Em 2016, durante debate para a Prefeitura do Rio na "Band", o parlamentar teve um mal-estar, desmaiou e abandonou a transmissão.

Compromissos antes do confronto

Diferente de Lula, Flávio cumpre agenda intensa antes da transmissão. O senador viajou neste sábado para Vitória e Salvador com o deputado federal Nikolas Ferreira.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No domingo, o representante do PL comparece a uma manifestação na Avenida Paulista convocada para as 11h, poucas horas antes do evento. A mobilização busca responder aos atos de esquerda realizados no fim de semana anterior, organizados após o resultado do primeiro turno registrar vantagem de Flávio sobre Lula.